션·박보검·궤도, 연탄 봉사로 만든 따뜻한 겨울…“행복을 날랐다”

가수 션이 배우 박보검과 과학 커뮤니케이터 ‘궤도’와 함께 연탄 봉사에 나서며 선한 영향력을 전파했다.
션은 23일 자신의 SNS에 “박보검, 궤도와 함께하는 에이스침대 희망나눔 연탄봉사. 보검이와 함께 땀 흘리며 연탄과 함께 행복을 날랐습니다”라는 글과 함께 현장 사진을 공개했다.
사진 속에는 밝은 표정으로 연탄 나르기에 집중하는 세 사람의 모습이 담겼다. 그중에서도 박보검은 고된 봉사 활동 속에서도 훈훈한 비주얼을 드러내 보는 이들에게 따뜻한 인상을 남겼다.
누리꾼들은 “마음까지 훈훈해진다” “선한 영향력 존경한다” “마음이 더 빛나시는 분들이다. 수고 많으셨다” 등의 반응을 보였다.
이날 행사는 에이스침대가 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행에 기부금 1억 원을 전달하며 마련됐다. 기부금은 연탄 난방으로 겨울을 나는 취약계층에게 연탄 11만 장 이상을 지원하는 데 쓰일 예정이다.
에이스침대는 2023년부터 매년 겨울 연탄 후원과 나눔 봉사활동을 이어오고 있다. 현재까지 기부한 연탄은 모두 34만 장을 넘었다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
