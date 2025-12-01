빈폴키즈, 2026년 신학기 책가방 출시

삼성물산 패션부문 브랜드 빈폴키즈가 클래식한 브랜드 정체성을 바탕으로 아이들의 다양한 취향과 경량성을 고려한 2026년 신학기 책가방을 선보였다.
빈폴키즈는 클래식한 멋을 담은 책가방 구성을 강화하면서 빈폴을 상징하는 ‘B’ 로고를 활용한 ‘모노그램 책가방’ 시리즈를 새롭게 내놓았다. 컬러풀하고 은은하게 빛나는 오로라 색상과 단정하고 깔끔한 디자인 등을 다채롭게 준비했다. 자전거 로고와 고유 패턴인 헤릿 체크로 포인트를 준 디자인도 제안했다.
화려함을 좋아하는 취향에 맞춘 책가방도 출시했다. 트위드와 애나멜 소재, 리본과 구슬 장식, 오로라와 하트 퀼팅 패턴 등을 활용해 화사하고 반짝이는 디자인을 선보였다.
이번에 출시한 ‘곰돌이 책가방’은 375g으로 매우 가벼운 게 특징이다. 곰돌이 캐릭터와 시그니처 체크를 적용해 귀여우면서도 클래식한 감성을 표현했다. 또 브랜드명과 자전거 로고로 심플하게 디자인한 ‘레터링 백팩’도 390g으로 제작해 가벼운 책가방에 대한 고객들의 요구를 반영했다.
정아롱 삼성물산 패션부문 빈폴키즈 팀장은 “빈폴의 브랜드 정체성과 아이들의 성별 취향, 경량성을 두루 고려해 내년 책가방 라인업을 다채롭게 준비했다”면서, “아이들을 위한 연말·새해 선물로 새학기의 설렘을 담은 책가방을 추천한다”고 말했다.
빈폴키즈는 연말을 맞아 홀리데이 무드의 신상품도 공개해 호응을 얻고 있다. 레드, 그린이 섞인 체크 패턴이 적용된 셔츠, 트위드 원피스와 퍼 가방 세트, 반짝이는 샤 원피스 등을 선보였다.
김선미 기자 kimsunmi@donga.com
