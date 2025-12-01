“진하게 생긴 사람중에 ‘내가 제일 귀엽다’고 얘기하죠”

‘조각도시’ 출연 지창욱
3년째 디즈니플러스 ‘액션’ 주연
“지금 제가 잘할수 있는게 액션물”
내년엔 로맨틱코미디 장르로 복귀

올해로 데뷔 18년 차를 맞은 배우 지창욱은 스스로를 “연예인이라기보다는 배우가 직업인 사람에 불과하다”며 “직업인으로서 욕심을 안고 살아가는 평범한 사람”이라고 말했다. 월트디즈니컴퍼니 코리아 제공
“피고용인으로서, 디즈니플러스에 정말 감사합니다.”

11일 서울 종로구의 한 카페. 배우 지창욱(38)은 최근 ‘디즈니플러스의 아들’이라 불리는 것에 대해 환하게 웃어 보였다. 그는 2023년 ‘최악의 악’부터 지난해 ‘강남 비-사이드’, 올해 ‘조각도시’까지 3년째 디즈니플러스 오리지널 시리즈에 주연을 맡았다.

지 배우가 이 과정에서 얻은 또 하나의 별명은 ‘한국판 톰 크루즈’다. 남성적 성향이 강한 작품들이다 보니 격투는 물론이고 카체이싱 등 다양한 액션신들을 소화해내야 했기 때문이다. 그런데 의외로, 그는 “딱히 액션물을 선호하진 않는다”고 고백했다.

“개인적인 취향은 사람 냄새 나는 휴머니즘이나 멜로물에 더 가까워요. 하지만 ‘지금의 제가 잘 할 수 있는 것’이 액션물이 아닐까 생각합니다. 특히 액션은 나이가 들면 지금처럼 할 순 없을 테니 ‘이번이 내 인생 마지막 액션’이라는 마음으로 임했어요. 당분간 액션은 그만하고 싶어요. 하하.”

그중에서도 ‘조각도시’는 특히나 “힘든 작품”이었다고 한다. 촬영 기간만 약 1년. 2017년 개봉했던 영화 ‘조작된 도시’를 시리즈로 리메이크했는데, 당시 주인공 역시 지 배우였다. 그는 “시리즈화한다는 소식을 듣고 ‘내가 했으면 좋겠다’고 생각했는데 감사하게도 제안을 주셨다”며 “또 한 번 이 작품을 잘 해내야겠다는 마음이 컸다”고 밝혔다.

외모만 보면 ‘타고난 주연 배우’로 보이지만, 그는 18년간 차근차근 경력을 쌓아 왔다. 2008년 독립영화 ‘슬리핑 뷰티’로 데뷔했고, 같은 해 KBS 아침드라마 ‘난 네게 반했어’로 방송계에 발을 들였다. 이후 일일드라마와 주말드라마, 뮤지컬 등에서 조·주연을 가리지 않고 연기했다. 지 배우는 “어릴 때부터 새로운 시도에 대한 욕구가 있었다”며 “다양한 분야에서 연기해 왔던 경험이 지금의 저를 있게 했다”고 했다.

그는 오랜 시간 꾸준히 필모그래피를 쌓아 왔음에도 “하나라도 더 하고 싶은 시기인 것 같다”고 했다. 내년에는 ‘메리 베리 러브’(가제), ‘인간X구미호’(가제) 등 로맨틱코미디 장르로 복귀한다. ‘수상한 파트너’(2017년)와 ‘도시남녀의 사랑법’(2020∼2021년), ‘웰컴투 삼달리’(2023∼2024년) 등 그의 멜로 연기에 대한 팬층도 상당히 두터운 편. 지 배우는 “농담 반 진담 반으로 ‘진하게 생긴 사람 중에 내가 제일 담백하고 귀엽다’고 이야기한다”며 “아주 귀여울 것”이라고 예고했다.

“살면서 제가 포기했던 게 포기하지 않았던 것보다 훨씬 많은데요. 그중에 포기하지 않은, 딱 하나가 ‘연기’입니다. 그 사실이 대견하고 뿌듯해요. 나중에 제 인생을 되돌아봤을 때에도 ‘내가 포기하지 않았었구나’ 했으면 합니다.”

김태언 기자 beborn@donga.com
