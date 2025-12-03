애플 뮤직, 2025 결산 공개…“글로벌 1위 로제, 韓은?”

애플 뮤직이 2025년 연말 결산 차트를 공개했다. 로제와 브루노 마스의 ‘아파트(APT.)’가 글로벌 차트 4개 부문 1위를 석권했으며, 국내에서는 에스파 ‘위플래시’가 1위를 차지했다 사진제공=애플뮤직
애플 뮤직(Apple Music)이 연말을 맞아 한 해를 총정리한 연말 결산 차트를 공개했다.

애플 뮤직이 3일 발표한 2025 연말 차트에 따르면, 로제와 브루노 마스(Bruno Mars)의 ‘아파트(APT.)’가 올해 글로벌 음악시장을 주도했다.

‘아파트(APT.)’는 ▲‘2025년 TOP 100: 글로벌’ 1위, ▲‘TOP 100: Shazam’ 1위, ▲‘TOP 100: 라디오 차트: 글로벌’ 1위, ▲‘TOP 100: 가사가 돋보인 곡’ 1위로 주요 4개 차트를 석권하며 올해 가장 큰 화제를 모았다. 배드 버니, 테일러 스위프트, 모건 월렌, 드레이크 등 영향력 있는 아티스트들의 활동 속에서도 아파트는 단연 돋보이는 성과를 기록했다.

국내 청취자들을 대상으로 집계한 ‘2025년 TOP 100: 대한민국’ 차트에서는 에스파의 ‘위플래시(Whiplash)’가 1위를 차지했다. 이어 우즈의 ‘드라우닝(Drowning)’이 2위, 로제의 ‘톡식 틸 디 엔드(toxic till the end)’가 3위를 기록했다.

또한 올 한해 국내 사용자들이 샤잠(Shazam)에서 가장 많이 검색한 아티스트 순위는 데이식스가 1위, 지드래곤이 2위, 브루노 마스가 3위로 집계됐다. 가장 많이 검색된 곡은 우즈의 ‘드라우닝(Drowning)’이 1위를 차지했다.

아울러 로제 외에도 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 OST ‘골든(Golden)’이 ‘2025년 TOP 100: 글로벌’ 15위를 기록했다. 또 ‘TOP 100: 가사가 돋보인 곡’ 차트와 ‘TOP 100: Sing’ 차트에서 각각 4위를 차지하며 음악적·문화적 영향력을 입증했다.

이재(EJAE), 더블랙레이블 프로듀서 테디, 그리고 마크 소넨브릭(Mark Sonnenblick)이 참여한 이 곡은 애플 뮤직 ’오늘의 톱 100‘에서 70일 연속 1위를 기록하며 올해 최장 기록을 세웠다.

올해 전 세계 청취자와 아티스트가 함께 만들어낸 음악 여정을 한눈에 보여주는 Replay ‘25와 연말 차트는 Apple Music에서 확인할 수 있다.

김승현 기자 tmdgus@donga.com
