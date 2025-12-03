원지, ‘6평 사무실’ 후폭풍…100만 구독자 깨졌다

직원 혹사 논란에 대해 사과한 여행 유튜버 원지(본명 이원지)의 구독자 수가 팬 이탈이 이어지며 결국 100만 명 아래로 떨어졌다.
3일 오전 8시 기준, 유튜브 채널 ‘원지의 하루’ 구독자는 99.9만 명으로 집계됐다. 약 102만 명을 유지하던 채널은 지난달 20일 공개된 ‘6평 사무실’ 영상 논란 이후 약 3만 명이 이탈한 것으로 파악된다.
논란은 원지가 새 사무실을 소개한 영상에서 비롯됐다. 해당 영상에는 지하 2층, 약 6평 규모의 창문 없는 공간에서 직원 3~4명이 근무하는 장면이 담겼다.
구독자들은 “근무 환경이 너무 열악하다”, “직원들을 혹사시키는 것 아니냐”, “100만 유튜버라면 수익도 충분할 텐데 직원 대우가 너무 박하다”고 지적했다. 일부는 “원지가 유튜브를 시작한 이유가 회사 스트레스 때문이었다고 하는데, 대표가 되니 결국 똑같아지는 것 같다”고 비판했다.
논란이 확산되자 결국 원지는 해당 영상을 비공개 처리했다. 이후 “첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족했다”고 사과하며 “건물 전체의 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이루어지도록 설계되어 있다고 들었다. 때문에 별도의 창문이 존재하지 않더라도 큰 문제를 끼치지 않을 것으로 판단하여, 해당 장소를 첫 사무실로 계약하게 되었다”고 해명했다.
이어 “직원들이 매일 시간을 보내며 일해야 하는 공간인 만큼 무엇보다 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 했는데, 고용주로서 저의 배려와 생각이 너무나 부족했다”고 반성했다.
그러면서 “이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통하여, 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠다. 저를 믿고 따라와 준 직원들에게 상처를 주어 미안하고, 저를 아껴주시는 구독자분들께도 실망감을 안겨드려 진심으로 죄송하다. 앞으로는 책임감을 가지고 주변을 더 세심하게 살피겠다”고 개선 의지를 드러냈다.
그러나 원지의 사과와 해명에도 실망한 팬심은 쉽게 돌아오지 않았고, 논란 약 12일 만에 구독자 3만 명이 이탈하며 결국 ‘100만 유튜버’ 타이틀도 무너졌다. 팬심 회복까지는 상당한 시간이 필요해 보인다.
원지는 유튜브 채널을 운영하며 여행 크리에이터로 큰 인기를 끌었고, 이후 ENA 예능 프로그램 ‘지구마불 세계여행’ 시리즈로 대중에 얼굴을 알렸다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
