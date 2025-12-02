박수홍 14개월 딸, 광고 15개…대기업 가전까지 잡았다

생후 14개월 박수홍 딸 재이 양이 대기업 가전 광고 모델로 발탁되며 ‘광고 요정’의 위상을 굳혔다.
박수홍은 1일 자신의 SNS에 여러 장의 사진과 함께 “재이의 맘마를 책임지는 가전은 바로”라며 한 대기업과의 협업 소식을 알렸다.
공개된 사진에는 박수홍과 재이 양이 함께 인덕션을 조작하는 모습이 담겼다. 특히 훌쩍 자란 재이 양의 요정 같은 미모가 시선을 사로잡는다.
앞서 박수홍·김다예 부부는 “연휴에도 유튜브 광고 촬영 중. 재이가 올해 함께 촬영한 광고는 15개”라며 “재이는 광고요정이 맞다. 복덩이”라고 밝혀 재이 양의 높은 인기를 실감케 했다.
현재 생후 14개월인 재이 양은 ‘광고 요정’이라는 별칭이 붙을 만큼 러브콜이 쏟아지고 있다. 협업과 광고 촬영 일정이 빼곡할 정도로 활발히 활동하며 놀라움을 자아내고 있다.
한편, 박수홍은 지난 2021년 23세의 나이 차이를 극복하고 김다예와 결혼했다. 이들 부부는 지난해 10월 시험관 시술로 첫 딸을 품에 안았다. 현재 유튜브 채널 ‘박수홍 행복해다홍’을 통해 일상을 공유하며 팬들과 소통 중이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
