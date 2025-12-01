스트레이 키즈, 빌보드 새 역사…앨범차트 8연속 1위

국내 아이돌 그룹 ‘스트레이 키즈’가 새 앨범 ‘스키즈 잇 테이프 ‘두 잇’(SKZ IT TAPE ’DO IT‘)’으로 미국 빌보드 메인 앨범차트 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다.
지난달 30일(현지시간) 빌보드 차트 예고 기사에 따르면, 스트레이 키즈의 이번 앨범은 6일 자 ‘빌보드 200’ 정상을 밟았다. K-팝 최초로 ‘빌보드 200’ 8연속 1위에 오른 것. 자신들이 기존에 세운 K-팝 신기록인 ‘빌보드 200’ 7연속 1위 기록도 경신했다.
스트레이 키즈는 2022년 3월 미니 6집 ‘오디너리’를 시작으로 미니 7집 ‘맥시던트’, 정규 3집 ‘★★★★★(5-STAR)’, 미니 8집 ‘락스타’, 미니 9집 ‘에이트’, 스페셜 앨범 ‘스키즈합 힙테이프 - 합’ 그리고 지난 8월 발매한 정규 4집 ‘카르마’ 등 연속 발매한 일곱 작품으로 ‘빌보드 200’ 1위를 차지했다.
스트레이 키즈는 K-팝 가수 처음으로 해당 차트 정상에 여덟 개 작품을 연속으로 정상에 올리게 됐다. 1956년 3월 시작된 ‘빌보드 200’ 약 70년 역사에서 해당 차트 1위로 진입한 후 여덟 개의 작품을 연달아 1위에 직행시킨 건 스트레이 키즈가 처음이다.
스트레이 키즈는 최근 정규 4집 ‘카르마’로 CJ ENM K-팝 시상식 ‘2025 마마 어워즈’에서 대상인 ‘올해의 앨범’을 받기도 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
