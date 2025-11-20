벤처기업 대표 된 구혜선, 특허 헤어롤 출시…“완판 기대”

배우이자 KAIST 대학원생인 구혜선이 직접 연구 및 개발하고 특허를 취득한 새로운 형태의 헤어롤 ‘쿠롤’(KOOROLL)을 20일 공개했다. 제품에는 헤어롤을 한국 사회의 독특한 일상 문화로 해석한 구혜선의 독창적인 시선이 담겼다.
앞서 구혜선은 한 예능 프로그램에서 “헤어롤은 왜 늘 같은 모양일까?”라는 궁금증에서 출발해, 부피를 줄이고 사용성을 높이기 위해 납작형 헤어롤을 직접 고안하게 됐다며 비하인드 스토리를 밝힌 바 있다.
이후 그는 벤처기업 ‘스튜디오 구혜선’을 설립하고, 카이스트와의 협업을 통해 기술적 완성도를 높여 현재의 쿠롤을 완성했다. 구혜선은 해당 제작 과정을 자신의 SNS에 직접 공개하며 큰 관심을 받았다.
● “헤어롤은 단순 미용 도구 아냐…일종의 퍼포먼스”
구혜선은 “헤어롤은 단순 미용 도구가 아니라 개성과 저항, 익숙함과 실용성, 그리고 무엇보다도 ‘나로 살기 위한 선택’이기에 일종의 퍼포먼스와 같다”고 설명했다.
이어 “처음 시작하는 사업이지만, 어쩌면 단순한 제품 론칭보다는 K-컬처의 현상학을 확장한 것으로 해석하고 있다. 이 작은 헤어롤 하나에는 한국 사회에서만 볼 수 있는 독특한 풍경 거리. 즉 ‘헤어롤을 하고 집 밖으로 나서는 사람들’의 서사가 고스란히 담겨 있기 때문”이라며 철학적 사유를 전했다.
● 구혜선, 배우에서 벤처 대표로…새로운 도전
현재 카이스트 과학저널리즘 대학원 공학 석사 과정을 밟고 있는 구혜선은 배우에서 영화감독, 작곡가 등 다방면으로 활약하고 있다. 이제 그는 벤처기업 대표로서 새로운 여정의 막을 올렸다.
