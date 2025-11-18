“세계로 날아오른다” 추성훈 딸 추사랑 14살 근황 공개… 누리꾼 감탄

이종격투기 선수 추성훈이 14살 딸 추사랑의 화보를 공개하며 근황을 전했다. 성숙해진 모습이 담긴 사진이 공개되자 누리꾼들은 “너무 예쁘다”며 뜨거운 관심을 보였다.
추성훈은 17일 자신의 소셜미디어에 “딸이 세계로 날아오르는 첫걸음이 시작되었습니다”라는 글과 함께 패션 매거진 ‘보그 코리아’와 촬영한 딸 추사랑의 화보를 올렸다. 공개된 사진 속 추사랑은 훌쩍 자란 키와 늘씬한 비율로 성숙미를 자랑하며 시선을 끌었다.
글로벌 모델로 성장한 어머니 야노 시호를 닮은 분위기도 돋보였다. 누리꾼들은 “정말 예쁘다”, “유전자의 힘”, “벌써 이렇게 컸다니 놀랍다” 같은 반응을 보였다.
추성훈은 일본 모델 야노 시호와 2년 열애 끝에 2009년 결혼했고, 2011년 추사랑을 얻었다. 가족은 KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에 출연하며 많은 사랑을 받았고, 최근에는 야노 시호와 추사랑이 ENA ‘내 아이의 사생활’에 출연해 화제를 모았다. 추성훈은 현재 SBS 음악 오디션 프로그램 ‘우리들의 발라드’ 등에 출연하고 있다.
