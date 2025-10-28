“신전떡볶이 3세 입니다”…‘떡볶이 수저’ 하민기, 내년 데뷔

국내 대표 떡볶이 프랜차이즈 ‘신전떡볶이’ 창업주의 손자가 아이돌 그룹 멤버로 데뷔한다. 최근 연예계 전반에 ‘금수저 데뷔’ 바람이 부는 가운데, 신전떡볶이 3세의 아이돌 진출 소식이 화제를 모으고 있다.
소속사 모덴베리코리아는 28일 “2026년 하반기에 신규 보이그룹을 선보일 예정이다. 이들 중 연습생 하민기는 먼저 다양한 채널을 통해 대중들과 소통할 예정”이라고 밝혔다.
● 신전떡볶이 3세 하민기, 내년 하반기 데뷔 목표
소속사에 따르면 하민기는 2007년생이다. SM엔터테인먼트에서 연습생 생활을 거쳤으며, 185cm의 큰 키와 시원한 이목구비로 연습생 단계에서도 팬들의 관심을 받고 있다.
특히 신전떡볶이 창립주 및 회장인 하성호 대표의 손자라는 점이 눈길을 모은다. 신전떡볶이는 현재 800개 이상의 가맹점을 보유하며 탄탄한 브랜드 파워를 보여주고 있다.
● “신전떡볶이에서 적극 응원…진심 담은 음악으로 다가갈 것”
소속사 관계자는 ”신전떡볶이 일가에서 하민기의 데뷔 준비를 적극적으로 응원하고 있어 감사하다. 당사는 2026년 하반기 론칭을 목표로 신규 보이그룹 트레이닝에 심혈을 기울이는 중”이라고 전했다.
하민기 역시 “다양한 팬들과 소통할 생각에 벌써 설렌다. 아직 연습생이지만 아티스트가 되어 진심을 담은 음악으로 대중에게 다가가고 싶다”며 각오를 전했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0