노벨피아 웹소설 ‘사이버펑크를 …’, 제12회 SF어워드 웹소설 부문 대상 수상

㈜메타크래프트가 운영하는 웹소설 플랫폼 노벨피아의 작품인 사만곰 작가의 ‘사이버펑크를 살아가는 불명예퇴직자를 위한 무일푼 생활 안내서’가 지난 18일 국립과천과학관 어울림홀에서 열린 제12회 SF어워드에서 웹소설 부문 대상을 수상했다.
SF어워드는 2014년부터 국립과천과학관이 주최·주관해 온 국내 최대 규모의 SF 콘텐츠 시상식으로, 우수 SF작품을 선정 및 시상하며 작가들의 창작 활동을 독려하고 대중의 이해와 관심을 확대해 왔다. 올해 12회를 맞이한 본 시상식에서는 장편소설, 중·단편소설, 웹소설, 출판만화·웹툰, 영상 등 5개 부문에서 각 대상 1편, 우수상 2편씩 총 15작품을 선정했다.
웹소설 부문 대상을 수상한 ‘사이버펑크를 살아가는 불명예퇴직자를 위한 무일푼 생활 안내서’는 22세기 초거대기업 ‘벨웨더’의 보안직원이었던 아서 머피가 용병으로 살아가며 스스로 원하고 바라던 것을 쟁취해 나가는 여정을 그린 사이버펑크 장르 작품이다.
사만곰 작가는 “‘왜 사이버펑크의 메가코프는 무조건 악하게 묘사되는가?’라는 질문에서 출발한 작품이 누군가에게 영감이 됐고, 미래에 대한 비전을 보여주었다는 평을 받아 감사하다”며 “지금까지 SF라는 장르를 사랑하며 쌓아온 분들께 영감을 받아 그 벽돌로 작품의 빈자리를 채웠고, 이제는 남들에게 몇 개의 벽돌을 나눠줄 수 있는 작품을 썼다는 마음이다”라고 소감을 전했다.
노벨피아 관계자는 “노벨피아의 작품이 SF어워드에서 대상을 수상하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며, “앞으로도 SF를 비롯한 다양한 장르의 작품을 발굴하고, 창작자들을 꾸준히 지원해 지속적인 성장을 돕겠다”고 밝혔다.
이번 수상작은 노벨피아 사이트에서 감상 가능하며, 더불어 SF어워드 공식 홈페이지에서는 심사평 전문을 확인할 수 있다.
