남자도 부담 없이… 새로운 소비 트렌드 된 ‘무인 꽃가게’

최근 몇 년 사이 우리 일상 곳곳에 무인 매장들이 빠르게 확산하고 있다. 특히 업계에서는 ‘무인 꽃가게’가 새로운 창업 아이템이자 소비 트렌드로 주목받는 모양새다. 인건비 절감과 24시간 운영 가능성에 더불어 남성 소비자들도 부담 없이 꽃을 구매할 수 있는 환경이라는 점이 강점으로 떠오르면서다.
우선 무인 꽃가게는 인건비를 절감할 수 있다는 점이 강점이다. 전통 꽃가게는 플로리스트나 판매 인력이 필요하지만, 무인 시스템을 도입하면 상주 직원 없이 운영 가능하다. 초기 비용과 운영 부담을 줄이는 효과인 셈이다.
남성 소비자가 부담 없이 이용할 수 있는 것도 장점이다. 꽃을 고르는데 부담이 적고, 준비된 꽃다발을 바로 가져가거나 자판기처럼 선택할 수 있으며, 비교적 조용한 공간에서 혼자 고를 수 있다는 점 등이 남성 소비자에게 심리적 부담을 낮춘다.
최근에는 수원시 권선구에 무인 꽃가게 ‘에르플레르(Erfleur)’가 문을 열었다. ‘꽃을 더 가까이, 더 자연스럽게’라는 슬로건을 내세우며, 프랑스 감성을 기반으로 한 공간 디자인과 합리적인 가격 정책을 선보인다. 매일 오전 7시부터 자정까지 운영되며, 매주 월·수·금 오전 신선한 꽃이 입고된다. 이 시간대에는 서수빈 대표가 직접 매장을 관리하고 고객과 소통하기도 한다. 아울러 네이버 예약 시스템을 통한 전국 배달 서비스도 지원한다.
서수빈 에르플레르 대표는 “꽃집이 문 닫은 늦은 밤에도 누구나 편하게 꽃을 구입할 수 있으면 좋겠다는 마음으로 에르플레르를 시작했다”며 “특히 남성 소비자들이 부담 없이 언제든 방문해 꽃을 구매할 수 있게 했다”고 말했다.
댓글 0