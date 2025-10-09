카리스마 벗고 주름치마 입었다… 무대위 황정민 매력으로 “드루와”

뮤지컬 ‘미세스 다웃파이어’
이혼 후 아이들 유모로 위장 취업
할머니 분장하고 탭댄스-랩 열연
출연 영화 명대사 패러디도 선보여
“사랑만 있다면 다 괜찮아.”
영화 ‘서울의 봄’(2023년)에서 냉혹한 ‘전두광’ 연기를 보여줬던 배우 황정민(사진)은 온데간데없었다. 그는 지난달 27일 서울 송파구 샤롯데씨어터에서 개막한 뮤지컬 ‘미세스 다웃파이어’에서 아이들을 사랑하는 푸근한 보모 ‘다웃파이어’ 역을 완벽하게 소화했다.
이 뮤지컬의 원작은 영국 작가 앤 파인의 소설 ‘마담 다웃파이어’다. 1993년 로빈 윌리엄스(1951∼2014)가 주연을 맡은 동명의 영화가 널리 알려져 있다. 프리랜서 성우인 주인공 다니엘은 아이들을 사랑하지만, 믿음직스러운 남편은 아니다. 양육의 무게를 혼자 감당하던 아내 미란다는 결국 이혼을 선언한다. 갑자기 아이들과 생이별을 하게 된 다니엘은 아이들을 다시 만나기 위해 할머니로 변장한 뒤 유모로 취업에 성공한다. 뮤지컬은 2021년 미국 브로드웨이에서 초연됐고, 이듬해 한국에서도 초연됐다. 이후 3년 만에 국내 무대에 돌아왔다.
이번 시즌의 가장 큰 화제는 2015년 ‘오케피’ 이후 10년 만에 뮤지컬 무대에 오른 황정민이다. 평소 스크린에서 카리스마 있는 배역을 많이 맡았던 그는 이번에 장난기 가득한 아빠 다니엘과 다정한 유모 다웃파이어를 자연스럽게 오가며 배우로서의 폭넓은 스펙트럼을 증명했다.
특히 “실패하면 반역, 성공하면 혁명 아닙니까”(‘서울의 봄’), “돈이 없지, 가오가 없냐”(‘베테랑’), “드루와”(‘신세계’) 등 자신이 출연한 영화 명대사 패러디를 선보여 관객들을 폭소하게 만들었다. 탭댄스, 비트박스 등도 흥미로웠다. 다니엘 역은 황정민 외에도 초연에서 호평받은 정성화, 특유의 재치와 변신 연기로 주목받는 정상훈이 함께 맡았다.
무대 위에선 아빠와 할머니를 순식간에 넘나드는 20여 회의 ‘퀵 체인지’가 압권. 아빠에서 할머니로 변신하는 데 걸리는 시간은 불과 8초. 가면을 빠르게 쓰고 벗을 수 있도록 탄력 밴드와 자석을 활용한 ‘원터치 버클’을 달고, 지퍼를 한 번만 올리면 되는 보디슈트를 입은 덕이다. 듬직한 남자와 고상한 할머니 모두를 연기하는 목소리도 일품이다.
극의 톤은 경쾌하지만 메시지는 가볍지 않다. 초반에는 다니엘의 좌충우돌이 웃음을 이끌지만, 갈수록 부모의 이혼으로 상처받은 아이들의 심리와 변해 가는 가족 관계가 또렷하게 드러난다. 어설픔 속에서도 진심이 묻어나는 다니엘의 부정(父情)은 ‘정상 가족만이 행복하다’는 고정관념에서 한발 벗어나게 만든다.
곳곳에 배치된 한국식 유머를 찾는 재미도 쏠쏠하다. 낯선 이름 ‘다웃파이어’가 만들어진 계기를 “잘생기면, 다 오빠예요”라는 언어 유희로 풀어낸 설정이 대표적이다. 냉철해 보이지만 속내는 감정이 넘치는 아내 ‘미란다’, 다웃파이어의 변신을 도와주는 명품 조연 ‘프랭크’와 ‘안드레’ 같은 인물들이 작품에 활력을 더해준다.
세대가 함께 웃고 공감할 수 있는 가족 코미디로서의 장점이 뚜렷한 작품이다. 12월 7일까지.
