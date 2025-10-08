‘케데헌 루미’ 이재 “골든 녹음중 귀신봐…‘히트한다’는 韓미신 맞더라”

넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’에서 가상 걸그룹 헌트릭스의 리더 루미 역을 맡은 작곡가 겸 가수 이재가 OST ‘골든’(Golden) 녹음 중 겪은 특별한 일화를 공개했다.
이재와 오드리 누나, 레이 아미는 7일(현지 시간) 방송된 미국 NBC 인기 토크쇼 ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’(The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)에 출연했다.
이재는 이날 MC 지미 팰런과의 인터뷰에서 히트곡 ‘골든(Golden)’의 탄생 비화를 소개했다. 그는 “택시를 타고 치과에 가는 길에 더블랙레이블 프로듀서들에게 ‘골든’ 노래를 받았는데 그 자리에서 영감이 떠올랐다”며 “곧장 휴대전화 음성메모를 켜고 입으로 멜로디를 녹음했다”고 회상했다.
노래를 녹음할 당시 귀신을 봤던 경험도 털어놨다. 이재는 “스튜디오에서 녹음하다 키가 큰 남자 귀신을 보기도 했다”며 “나중에 어머니에게 듣기로는 ‘곡을 녹음할 때 귀신을 보면 히트한다’라는 한국 미신이 있다고 하더라. 귀신에게 감사를 전하고 싶다”고 웃으며 말했다.
함께 출연한 오드리 누나는 애니메이션 속 김밥 장면을 언급하며 어린 시절의 기억이 떠올랐다고 밝혔다. 그는 “다른 아이들이 냄새가 난다고 놀릴까 봐 도시락통에서 몰래 김밥을 한 조각씩 꺼내먹었던 기억이 나 눈물을 흘렸다”며 “나를 포함한 많은 한국계 미국인들이 공감할 수 있는 순간이라고 생각한다”고 전했다.
이날 세 사람은 ‘골든’의 라이브 무대도 선보였다. 세 사람이 ‘골든’의 전곡을 라이브로 선보인 것은 이번이 처음이다. 이재가 루미의 파트를, 오드리 누나와 레이 아미는 각각 미라와 조이의 파트를 맡았다. 세 사람은 모두 한국계 미국인이다.
‘골든’은 영화 속 가상 걸그룹 헌트릭스가 부르는 곡으로, 현재 미국 빌보드 메인 싱글차트 ‘핫 100’에서 8주 연속 1위를 차지하며 전 세계적인 인기를 이어가고 있다.
