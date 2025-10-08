케데헌 ‘소다팝’ 작곡한 쿠시, 소녀시대 유리 사촌과 11일 결혼

가수 겸 프로듀서 쿠시(41·김병훈)가 모델 출신 프로듀서 비비엔(32·차현정)과 11일 결혼한다. 두 사람은 2016년 열애 인정 후 9년 만에 부부의 연을 맺게 됐다.
소속사 더블랙레이블은 “두 사람이 11일 백년가약을 맺는다”며 “이외 결혼 관련 자세한 내용은 공개하기 어려운 점 양해 부탁드린다”고 8일 밝혔다.
2003년 힙합듀오 ‘스토니스컹크’로 데뷔한 쿠시는 이후 YG엔터테인먼트에서 테디와 함께 그룹 ‘빅뱅’ ‘투애니원’(2NE1) 등의 히트곡을 작업하며 프로듀서로 이름을 알렸다. 최근에는 넷플릭스 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 속 ‘사자보이즈’의 ‘소다 팝’(Soda Pop)을 공동 작사·작곡했다.
비비엔은 소녀시대 유리의 사촌동생이다. 2015년 패션지 쎄시 모델 콘테스트 1위를 차지하며 연예계에 데뷔해 다수의 광고에 출연했다. 지난해 엠넷 ‘아이랜드2: N/a’에서 프로듀서로 활약했다. 쿠시와 함께 블랙핑크 지수 ‘꽃’, 헤이즈 ‘빙글빙글’, 조현아 ‘줄게’ 등을 만들었다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0