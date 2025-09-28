이대호, 경남고 후배들에 ‘1300만원 회식’ 또 쐈다…이번엔 대게

야구선수 출신 이대호가 모교인 경남고등학교 야구부 후배들의 봉황대기 전국고교야구대회 우승을 축하하며 1300만 원에 달하는 통 큰 회식을 또 한 번 쐈다.
27일 이대호 유튜브 채널에는 ‘또 쐈습니다. 후배 녀석들 참 기특하네요’라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에서 이대호는 경남고 후배들이 지난달 31일 제53회 봉황대기 전국고교야구대회에서 우승을 차지하자 일전에 약속한 대로 함께 회식했다.
앞서 이대호는 지난달 경남고의 제59회 대통령배 전국고교야구대회 우승 당시에도 후배 약 60명을 고급 한우 식당으로 데려가 소고기 230인분, 총 1278만 원어치를 결제해 화제가 된 바 있다.
이대호는 야구선수 출신으로 현재 야구 아카데미에서 투수코치로 활동 중인 석지형으로부터 “저번에 1200~1300만 원 쓰고 형수님한테 안 혼났나”라는 질문을 받자 “아내가 거기 가라고 했다. 혼나지 않았다”고 답했다.
이대호가 이번에 선택한 회식 장소는 대게 식당이다. 그는 “무한 리필을 사주기는 조금 그렇다. 제가 1년에 서너 번 오는 곳인데, 정말 고민을 많이 했다. 너무 사주고 싶더라”며 “맛있게 먹고 아이들 축하해주고 결제한 뒤 집으로 가겠다”고 했다.
이대호는 후배들에게 “3학년들은 이제 대회가 다 끝나서 지명을 기다리고 있겠지만, 1·2학년들은 이번 가을부터 겨울까지 많이 준비해서 내년에 또 우승하고 회식하자”라며 “우승하면 또 밥 사줄 테니까 준비 잘해서 경남고의 명예를 또 세워주길 바란다”고 격려했다.
후배들이 식사를 마친 뒤 이대호는 계산대로 향했다. 그는 “다행히 (지난번에 한우를 샀던 게) 한 달이 지나서 카드 한도가 돌아왔다. 왜 심장이 뛰냐”고 했다. 이후 1294만 원이 찍힌 영수증을 보고 “지난번보다 (회식) 인원이 좀 늘었나. 67명이 먹었다. 아버님들이 같이 오셨나”라고 농담하며 “그래도 음료수 13만2000원 할인받았다”고 말했다.
마지막으로 이대호는 “내년 대회가 있다. 처음 우승하면 꽃 삼겹살, 2관왕 하면 소고기, 3관왕 하면 대게 사주겠다”고 재차 약속했다.
이를 본 누리꾼들은 “회식 두 번에 신입 초봉 정도 돈을 쓰다니 대단하다” “아무리 돈이 많아도 2600만 원가량을 회식에 쓰는 게 쉽지 않을 텐데 존경한다” “수많은 선배 중에 저렇게 연속 두 번이나 1000만 원 넘는 비용을 후배를 위해 쓴 사람이 있었나” “정말 멋진 선배다. 돈은 이럴 때 쓰는 게 맞다” 등의 반응을 보였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
