강화 더리미미술관, 지역문화재 살리기 프로젝트 ‘돈대 뭔데?’ 진행

2025 인천문화재단 시민문화활동 ‘시민X’ 지원사업 선정
강화군 더리미미술관(관장 유리)이 2025년 인천문화재단 시민문화활동 ‘시민X’ 지원사업 선정으로 강화 돈대답사를 활용한 다양한 문화행사를 진행했다고 밝혔다.
지난 5월부터 7월까지 총 6회차에 걸쳐 진행된 워크숍과 돈대답사는 방치되어 있는 강화 돈대를 잘 복원하고 활용하여 후대에 전해주자는 취지로 시작됐다. 이 프로그램에는 다양한 분야의 예술인들과 많은 군민들이 참여하여 돈대가 문화행사의 장으로 활용될 수 있는 가능성을 제시했다.
강화 돈대는 지역주민들에게 조차 그 가치를 제대로 인정받지 못하는 슬픈 유산이다.
지리적, 역사적으로 매우 중요한 문화유적으로 그 특수성과 상징적 가치에도 불구하고 아직 세계유산에 등재되지 못하고 있다.
공동기획자인 유리 더리미미술관장은 “강화 돈대와 연계한 프로그램을 통해 강화군을 경제적 이익과 전통이 공존하는 역사문화마을로 만드는 꿈을 그려보게 됐다. 그 시작이 시민들이 함께 만들어 낸 돈대뭔데? 프로젝트이다” 라고 밝혔다.
강화의 오랜 역사를 꿋꿋이 지키고 있는 돈대에서 참여자들은 광활한 갯벌을 배경으로 이 프로그램의 공동기획자인 황평우 더리미미술관 학예실장(문화재청 전 문화재연구위원)의 역사 강의와 함께 그림도 그리고 사진도 찍으면서 앞으로 우리의 문화유산을 어떻게 보존하고 지킬 것인가에 대한 생각을 각자의 방식으로 정리해 보는 시간을 가졌다.
또 광성보와 망월돈대 답사에서는 각각 신미양요로 희생된 조선군을 위한 추모음악회와 통일염원 음악회가 진행되어 참여자들에게 돈대에서의 문화예술향유에 대한 새로운 방향을 제시하기도 했다.
황평우 실장은 “돈대는 조선숙종부터 근대개화기를 거쳐 현대의 박정희 대통령대까지 의미있게 활용되었던 우리나라의 독특하고 특별한 성곽유적이다. 현대에 살고있는 우리들의 새로운 해석으로 돈대의 가치를 느끼게 하고 싶었다.”고 말했다.
한편, 두 달여간 진행된 답사 프로젝트의 마무리는 오는 10월 14일부터 23일까지 더리미미술 관 주전시실에서 지역주민들과 함께 하는 결과공유 전시회로 마무리 된다.
