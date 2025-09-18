파라점퍼스, F/W 25 컬렉션 공개… 기능성-디자인 모두 잡아

이탈리아 컨템포러리 브랜드 파라점퍼스(PARAJUMPERS)가 2025년 FW 컬렉션에서 변화하는 기후와 라이프스타일에 맞춘 스타일을 제안했다. 파라점퍼스는 이번 시즌에서 스포츠웨어, 경량 다운, 간절기 아이템 등으로 구성된 다양한 라인업을 선보였다. 가볍고 기능적인 아이템을 중심으로 세련되고 실용적인 디자인을 강화했다.
브랜드 아이덴티티를 대표하는 마스터피스 라인은 이번 시즌에도 컬렉션의 메인 아이템으로 자리한다. 프리미엄 울과 가죽, 차별화된 양가죽 등 독보적인 소재를 적극 활용한 아이코닉한 아이템이 돋보인다.
남성 컬렉션은 아웃도어에서 영감을 받은 실루엣과 디테일이 특징이다. 부드러운 컬리 플리스, 원형 퀼팅 크링클 푸퍼, 오버사이즈 포켓의 체크 패턴 파카 등이 모험적인 무드를 완성했다.
여성 컬렉션의 변화도 눈에 띈다. 여성스럽고도 편안한 실루엣을 중심으로, 고급 소재와 통일감 있는 스타일링으로 완성도 높은 룩을 선보인다. 다운과 울을 혼합한 파카와 코트는 도시적인 감각을 담았으며, 니트와 패딩을 결합한 하이브리드 아우터, 오버사이즈 봄버는 스트리트 감성과 아웃도어 무드를 동시에 표현한다.
이번 컬렉션은 기능성과 스타일을 동시에 잡았다는 평가를 받고 있다. 고도의 방수 기능과 첨단 기술이 적용된 아우터 웨어는 극한의 날씨에도 끄덕없는 보온성을 자랑한다. 그러면서도 세련된 디자인을 살려 실용적이면서도 럭셔리한 감각을 지닌 파라점퍼스의 아이덴티티를 담았다.
파라점퍼스 2025 FW 컬렉션은 전국 오프라인 직영 매장과 561 공식 브랜드관, 공식 네이버 브랜드관에서 만나볼 수 있다.
이설 기자 snow@donga.com
