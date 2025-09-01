[오늘의 운세/9월 1일]

●쥐 36년 여행 외출은 고행이 따를 수니 차기로. 48년 시작은 적어도 착실히 노력하면 성사. 60년 판매 영업은 유리하니 성실해야 성사. 72년 여성 말 듣고 망동하면 실패 수 있다. 84년 운이 풀이며 형통하고 길하며 기쁠 수. 96년 의견차로 논쟁 있으니 원만히 해결을.
●소 37년 집안 화목 친지와 우애 깊게 해야. 49년 굳게 신중히 해야 난제 해결될 수. 61년 역부족인 운이니 결실 적으니 신중히. 73년 무리한 투자 금하고 현 위치에 만족을. 85년 주위 협조 구해서 처리하면 난제 해결. 97년 적은 것도 모이면 크게 되니 성실히. ●범 38년 주위와 협력하고 추진하면 만사형통. 50년 협조 않되어 되는 일 없고 힘만 든다. 62년 여러 일벌이지 말고 전문성 살리는 일을. 74년 재물 얻고 명성도 얻으니 즐거움이 가득. 86년 소망 늦게 이루어지며 애쓴 보람도 있다. 98년 손해 참고 난관 돌파하면 귀인도 도움이. ●토끼 39년 돈 보증 등 무리한 요구는 거절하라. 51년 헌신적으로 추진하면 윗분도 도와주어 길. 63년 손재수니 침착하고 건강에 최선 다해야. 75년 현실에 순응하고 저자세로 하면 성사. 87년 정확한 정보로 계획을 밀면 성사되는 운. 99년 본분 지키는 것이 유리하고 욕심은 손재를. ●용 40년 잘난 체하면 협조자 잃으니 겸손히 처신을. 52년 득보다 실이 많은 사람 만나는 때니 신중히. 64년 힘으로 강요 말고 친화로 해야 배신 모면. 76년 사회사업 유리 운이 트여 보람 있고 성사. 88년 윗사람 뜻대로 하면 영전 기회 온다. 00년 사업에 성실히 노력하면 더 많은 복이. ●뱀 41년 구설수 있으니 외부일보다 가정사 우선. 53년 인화로 추진하면 순조롭게 풀리니 상호 협조를. 65년 구설수 있고 거래는 불리하니 기다려야. 77년 귀인 도움도 있어 도모하는 일 성취. 89년 직장 바꾸고 후회 만족이 바뀌니 판단을. 01년 대인관계 잘하면 명예 얻고 즐거움이 . ●말 42년 욕심은 금물 친지와 정을 돈독히 하라. 54년 불리하면 한발 뒤로하고 처신이 안전. 66년 윗사람의 조언을 받고 처리하면 성취될 수. 78년 조건 판단해 처신하면 소원 순탄하게성취. 90년 변화에 적응 잘하고 적절한 대책을. 02년 너무 나서지 말고 한걸음 뒤서면 길운이.
●양 31년 수혜자가 배반 할 수니 확실히 판단을. 43년 노력하면 빠른 성공이니 부지런히. 55년 내 할 일만 성실히 하면 성취 수. 67년 미덕과 선행 실천하면 재앙 물러간다. 79년 너무 믿어 후회 할 수니 잘 판단하라. 91년 소망 성사되고 재물도 구할 수 있다. ●원숭이 32년 꾸준히 노력해야 소망 성취 운. 44년 여성은 친지 윗사람에 부탁하면 성사. 56년 걱정거리 생겨도 정성껏 해결해야. 68년 욕심 삼가고 분수 맞는 행동이 필요. 80년 바쁘게 움직이나 수입 적으니 인내를. 92년 급한 승부는 실수 차기를 노려라. ●닭 33년 욕심내지 말고 내부 안정이 더 중요. 45년 사기 실물 운세니 급하지 말고 침착히 . 57년 급히 처리하면 실수니 천천히 하라. 69년 신규로 하는 일은 밀고가면 소원은 해결. 81년 출행 운이 길해 즐겁고 거래도 활발한 날. 93년 뛰어봐야 성과 안 나고 고생하니 휴식을. ●개 34년 난관으로 막힘 있으니 절대 투기 금물. 46년 요행 바라지 말고 착실하면 성사. 58년 여유롭게 하면 적게는 이루어 질 수. 70년 힘들면 새 계획 필요하니 연구해야. 82년 나중에 성취되니 겸허히 노력해야. 94년 기다리는 소식오고 거래 성사. ●돼지 35년 계획한 일은 추진하면 성사될 수. 47년 귀인 도와주어 번창하고 발전한다. 59년 귀인 지도 받으면 어려움 해결되리라. 71년 근심 많으나 인내하며 현인 지도 받아라. 83년 막혀 풀어지지 않으니 새 계획 세워야. 95년 소망 성사 재물 구하려하면 성취.
