최대 70% 싸게…대형마트, 봄맞이 대규모 할인 행사

대형마트들이 봄철을 맞아 대규모 할인 행사에 돌입했다. 제철 먹거리와 생필품 중심으로 할인 폭을 확대함으로써 고물가와 경기 침체로 부담이 커진 소비자들을 끌어들이겠다는 의도다.
이마트는 5일부터 11일까지 ‘고래잇 페스타’ 2주 차 행사를 열고 생필품과 신선식품 할인에 나선다고 4일 밝혔다. 먼저 식품, 세제, 생활용품 등 필수 생필품 13종을 선정해 10년 전 가격 수준으로 판매한다. 현재보다 약 60% 저렴한 가격으로, 실제 2016년 행사 판매가를 기준으로 가격을 책정했다.
행사 기간 인기 생필품을 1000원에 판매하는 ‘천원딜’도 진행된다. 기간별로 매장에서만 공개되는 ‘시크릿 고래잇템’ 행사 제품은 최대 70%까지 할인할 방침이다. SSG닷컴 이마트몰과 이마트 에브리데이, 노브랜드 매장에서도 동일하거나 별도 특가 행사를 진행한다.
롯데마트 역시 같은 기간 봄맞이 먹거리 행사 ‘스프링 페스타’를 진행한다. 롯데마트는 제철 농산물과 육류, 수산물을 중심으로 할인에 나설 방침이다. 대저토마토와 딸기 등 봄철 과일을 합리적인 가격에 판매하고, 돌나물·참나물 등 봄나물 6종을 각 1990원에 선보인다. 제주 햇당근과 다다기오이 등 채소류 할인도 함께 진행한다.
육류는 엘포인트 회원 혜택을 적용해 가격 부담을 낮춘다. 닭볶음탕용 상품을 7000원대에 판매하고, 호주산 소고기와 돼지·소불고기 상품은 최대 40% 할인할 계획이다. 1++(9)등급 한우 역시 행사 기간 할인된 가격으로 선보인다.
