[오늘의 운세/8월 27일]

● 쥐
36년 덕을 베풀면 질병 구설 재물도 좋아진다.
48년 재물보다 가정 가족문제 원만히 해결해야.
60년 크게 기른 기운 펼치는 때니 노력을.
72년 때와 장소 잘 구별해서 변화해야 길
84년 욕심내 다투지 말고 처리해야 이득이.
96년 교육 육영 직업은 성공하는 운 노력을.
● 소
37년 성실히 매진하면 막힘없이 성취.
49년 말썽 해소되니 강하게 추진해야 성사.
61년 충동 자제하고 신중해야 위기 피한다.
73년 변화 분석해 대비하고 발명 개발 유리.
85년 서남쪽 방향이 길 이성을 만날 수도.
97년 이성과 정에 빠지면 실수 할 수도.
● 범
38년 난제도 해결책 찾으면 묘책이.
50년 원행은 피하고 정리 할 것은 하여야.
62년 어렵게 변해가니 한발 빼고 연구를.
74년 풀리지 않고 꼬여가니 해결책 강구를.
86년 힘든 일 해결되는 때니 정신 집중을.
98년 내 처신이 악운 길운 만드니 겸손해야.
● 토끼
39년 바르게 해도 인정 못 받아도 노력하라.
51년 성취하는 때니 기쁘게 성실히 처신을.
63년 노력 결실 나타나니 분발하면 성사.
75년 소망 성사 시비구설도 사라지고 즐겁다.
87년 현재에 안주 말고 미래를 대비하라.
99년 도움 받아 처리하면 이루어지는 운.
● 용
40년 친지가 협조하면 풀어지는 운세.
52년 허송세월 말고 서둘러 선수 치면 길.
64년 쌓은 힘이 발휘되니 노력하면 성사.
76년 뜻대로 진행 않되도 밀어가면 성취.
88년 때가 이르니 침착하게 추진하면 성사.
00년 이웃 지인과 협의하며 처리하면 성취.
● 뱀
41년 겸허하게 착실히 추진만이 최선.
53년 적당히 넘어가지 말고 철저하게 처리를.
65년 노력하면 융화되어 안정 되찾는다.
77년 직분 성실히 소화해 신임 얻으면 성사.
89년 남에게 굽힐 수 있는 처신이 좋을 수도.
01년 편안하지 못하니 화목으로 인내해야.
● 말
42년 겸손하게 처신하면 큰 도움 받는다.
54년 재수있고 재물도 생기는 때니 심중히 처신.
66년 고통이 생기는 때니 조심히 처신해야.
78년 선도적 역할로 합심하여 처리하면 길.
90년 구재 매매 힘드니 선배 주위와 상의를.
02년 직장 선택 변경 시 잘 판단해야 길.
● 양
31년 친지 주위와 불화 있으니 양보가 상책.
43년 선후배 친지 의견 따라 처리하면 풀린다.
55년 매매 구재는 금방 안되니 기다려야.
67년 올바른 행동으로 밀고가면 성사.
79년 옮고 그름을 구별하여 처신해야 길.
91년 참고 기다리면 좋은 일 있을 수.
● 원숭이
32년 계획은 성사되고 기쁨이 클 수.
44년 순리대로 한 단계씩 착실하면 성사.
56년 여성은 좋은 시기니 자신 갖고 처신하라.
68년 현 위치가 불안해도 정상되니 노력을.
80년 전심전력 노력하면 소망 달성.
92년 재물 욕심내 다투면 명예 실추 수.
● 닭
33년 악이 득세하니 정당한 일도 막힐 수.
45년 협조자와 의견 일치해 추진하면 성사.
57년 지도자는 좋은 때니 능력 최대한 발휘를.
69년 속임수에 피해 볼 수니 귀인과 상의해라.
81년 이권 판매는 유리하게 성사되니 추진하라.
93년 작은 일 집착해 큰일 등한시 하니 조심을.
● 개
34년 성공 욕심내 지나치면 오히려 손해 있다.
46년 폭음하면 난관에 빠지니 냉정한 처신을.
58년 포기할 것은 빨리 하는 것이 유리.
70년 안 좋은 때라 사업 부진하니 기다려라.
82년 큰 욕심내지 말라 적은 것이 큰 실속이.
94년 직장 사업에 문제 생기지 않도록 처신을.
● 돼지
35년 욕심 버리고 봉사 정신으로 검소하게.
47년 나를 인정안하니 화나도 참아라.
59년 현인 가르침 받들고 처세해야 복 올 수.
71년 귀인도움으로 영전 취업 기회 있을 수.
83년 선후배 도움 받아 처리하면 해결된다.
95년 흉한 일 해결되어 길로 변하니 추진을.
