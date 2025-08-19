[오늘의 운세/8월 19일]

● 쥐

36년 인덕으로 뭇사람 신망 얻어야 성사.

48년 확실한 정보 계획으로 추진하면 성사.

60년 공명정대하게 처리해야 더욱 발전이.

72년 힘들어도 착실히 처리해가면 성취.

84년 직원과 합심해 난제 풀면 즐거움이.

96년 안 풀린다고 실망 말고 노력하면 해결.



● 소

37년 자신 판단이 행복 불행 초래한다.

49년 선후배 친지 도움 받으면 목표 달성.

61년 확장 전업은 위험 현재에 충실해야.

73년 실속 없는 말로 신용 실추될 수.

85년 분수에 부족 되거나 넘치는 일 삼가.

97년 노력해도 실익은 없고 몸만 피곤할 수.



● 범

38년 강하게 추진해야 성사 약하면 실패.

50년 정신적인 재산이 풍부하니 건강에.

62년 확실치 않은 사람과 거래 약속 삼가.

74년 능력 발휘 힘든 때니 천천히 추진을.

86년 주어진 임무만 충실하면 성공은 확실.





● 토끼 98년 이성 운 좋고 명예 이익은 성취.

39년 현재 유지하고 신중히 앞날 대비를.

51년 외부 일보다 가정 안정에 우선해야

63년 기쁨오니 재물 구하면 취득할 수.

75년 장사 사업은 차차 풀리며 이익 증대.

87년 약하면 손재수니 과감히 새 계기를.

99년 거래 연기되고 이익 별로니 기다려라.



● 용

40년 오해와 무시해도 참고 때를 기다려야.

52년 질환 독감 조심하여 건강 유지해야.

64년 뜻대로 안되니 서서히 진행하며 차기를..

76년 기쁘고 즐거울 때니 책임 있게 추진을.

88년 이익은 공평하게 분배하면 더 이익이.

00년 다가올 난관을 대비하는 자세 필요.



● 뱀

41년 착실히 돈 아끼면 재물은 이익 생길 수.

53년 동료나 친지 배신수니 잘 관찰해 대비를.

65년 성취하려면 철저한 준비와 때 잘 택해야.

77년 운이 약하니 계약 매매 미루고 기다려라.

89년 공직자는 승진 영전하고 사업자는 이익이.





● 말 01년 다툼을 피해야 상해를 막는다.

42년 부동산 관공서 일은 성사될 가능성이.

54년 모략하는 분위기니 명예 위한 처신 금물.

66년 가정 이사 등 문제 생기면 화목으로.

78년 내실 튼튼히 하고 추진하면 소원성취.

90년 뜻대로 안되고 불리하게 진행되니 연구를 .





● 양 02년 좋은 기회니 항상 긴장하여 잡아야 길.

31년 불리한 일만 생기니 차기를 기다려라.

43년 큰 계획으로 매진하면 목적 달성할 수.

55년 소망 실현되고 귀인 도움 받으니 길운.

67년 장애 많아 소망 힘드니 새 방법 찾아야.

79년 상사는 직원 의견 경청해 지도해야.

91년 노력하면 힘들어도 목적 달성 할 수.



● 원숭이

32년 겸손한 행동으로 처리하면 성사.

44년 계약 시는 잘 분석하고 문서관리 철저히.

56년 뜻대로 안되고 막히니 서서히 진행하라.

68년 신도 도와 성사되는 운 무리는 금물.

80년 소원성취하고 명성 얻으니 겸손 하라.

92년 말조심해 마찰피하면 이성문제 성사.



● 닭

33년 계획한 거래는 성사되고 이익 크다.

45년 해결 안 되든 일이 밀면 성사될 운.

57년 좋은 기회라고 판단되면 무조건 잡아야.

69년 귀인상봉으로 일도 출행도 편안한 운세.

81년 흥분해 실수하면 손재니 침착해야 길로.

93년 판매 영업은 유리 욕심 버리고 성실해야.



● 개

34년 친지 윗사람 협조 받으면 성취 빠르다.

46년 초심 변치 말고 발전시키며 추진해야.

58년 아랫사람 반목에 어려워질 수니 미덕을.

70년 대인관계 친밀히 하면 소망 순조롭게 성사.

82년 흥분해 정신 못 차리면 큰일 실패한다.

94년 근심도 소멸되니 강력히 추진해야 성사.



● 돼지

35년 점잔은 처신은 호평 받아 길운으로.

47년 상사 친지도 절교될 수니 화합을.

59년 정당한 처신과 성실하면 복 받는다.

71년 외부상황 동요 말고 내 직분 수행을.

83년 변동 수니 숙고해 유리하면 바꾸어라.