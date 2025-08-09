[오늘의 운세/8월 9일]

● 쥐 36년 말만 많고 성사되는 일이 없는 때니 자중 할 때. 48년 교통사고 손재 등 액운이 예상되니 안전주의로 처신하라. 60년 서로 도와주고 화평하면 막힘없이 대길하리라. 72년 방심하면 나태해지니 정신 차려 호기를 이용해야 성사. 84년 여행 외출 시 손재 조심하고 금전문제로 고민 생길 수. 96년 동쪽 방향으로 움직이면 길하며 장사는 소득 증대될 수.
● 소 37년 즐겁게 주위사람에게 혜택을 주어야 끝내는 편하리라. 49년 덕으로 바르게 처신해야 믿고 따르니 난제도 해결. 61년 소원과 목표는 차차 성사 되어 태평 할 수. 73년 가능한 일이 안 풀어지니 헛된 욕심 버리고 편안하게. 85년 차근차근 순서대로 추진하면 고통 사라지고 성사 운. 97년 실물수를 주의하고 고집 세우면 실패하니 양보하라.
● 범 38년 장애물이 막아 힘드나 적극 돌파해 가면 결국 해결. 50년 암울한 시기니 참고 자중하며 밝은 내일을 기다려라. 62년 순조롭게 이루어지며 귀인도 도와주니 노력하라. 74년 큰 재물에 욕심내지 말고 분수에 맞게 행동하라. 86년 초초하고 불안한 상태라도 예의 지키며 처신하면 해결. 98년 근신하며 현재를 냉정히 파악하고 속임수에 신경 써야.
● 토끼 39년 뜻을 크게 잡고 성실히 매진하면 막힘없이 성취 할 운. 51년 재물구하는 일은 시간만 낭비하고 힘드니 안정을. 63년 기쁨과 괴로움이 반복하여 벌어지니 내 분수 지켜야. 75년 난제에 빠질 수니 소인 멀리하고 대인 따르며 근신하라. 87년 과감한 결단으로 불필요한 것은 정리하고 새 활로 찾아야. 99년 성취할 수 있는 때니 기쁜 마음으로 성실히 처신을.
● 용 40년 작은 일도 소홀하면 큰 실수 부르니 성실한 자세 필요. 52년 기다리는 소식오고 소망은 성취되니 그 기쁨이. 64년 능력 있다고 앞서서 설치면 주위에 질시 받으니 조심. 76년 상대를 설득해 이해시키면서 참으면 귀인도 돕는다. 88년 수익이 적다고 불안해 말고 참고 노력하며 기다려야. 00년 시작은 정확히 판단해 추진하고 현재 일에 노력이 길.
● 뱀 41년 소망은 빨리는 어렵고 노력해야 이루어지며 재물도 온다. 53년 정확히 준비하고 노력하면 성취하는 운이니 노력하라. 65년 겉은 화려하나 속은 비었으니 내실 있게 행동하라. 77년 관재구설은 사라지고 거래는 성사되며 경사 있다. 89년 성급함으로 무모한 처신은 금하고 중도의 도를 지켜야. 01년 내 생각이 최고라고 자만하면 가능한 일도 막힐 수가.
● 말 42년 무리하지 말고 안정적이고 순리대로 처신하면 성사. 54년 현인 가르침 받고 주위와 정을 돈독히 하면 유망한 길이. 66년 침착하게 대처하면 어려운 일도 해결 길이 열린다. 78년 서로 화합하고 추진해야 의견이 일치하여 대길해 질수. 90년 인내하며 노력하면 주위사람도 도와 소원 성취 된다. 02년 급히 하려고 서둘지 말고 관망하며 처리함이 더 유리
● 양 31년 직접처리 말고 밑 사람 협조와 귀인지혜를 빌려라. 43년 점차 기우는 운세니 앞으로 대비책 세워야 길하다. 55년 여행이나 출행은 즐겁고 출장은 이로우니 즐거운 일이. 67년 좋은 말로 이용하려는 사람 멀리하고 근신하며 인내해야. 79년 추진하는 일이 잘 풀릴 수니 망설이지 말고 추진하라. 91년 노력한 보람으로 막힌 것은 서서히 풀리는 운.
● 원숭이 32년 급히 먹어 체하는 상이니 서서히 진행해야 성사. 44년 소망 이루어지고 즐거운 여행이 될 것이며 편한 운세. 56년 기본은 변경하지 말고 정리가 필요하면 내부부터 하라. 68년 쉽게 풀리지 않으나 노력하면 늦게 해결 실마리가. 80년 나를 모두 협조하니 계획은 과감히 추진해야 성사. 92년 호기를 놓치지 말고 기회 오면 빨리 잡아야 성사.
● 닭 33년 전심전력 노력하면 배의 소망 달성하니 기쁨이 크다. 45년 문제 해결하려고 몸부림쳐봐야 몸만 상하고 더 큰 손실이. 57년 노력하며 착실히 추진하면 주위 사람도 도와준다. 69년 급하게 변화하지 말고 현재대로 꾸준히 밀면 성과가. 81년 예감이 좋다면 계획을 실천해 나가라 난제 풀러진다. 93년 능력 과신해 성급하면 실패하니 신중한 처신 요망.
● 개 34년 주위사람 협조와 옹호를 받아야 모략과 시비 피한다. 46년 사기 구설 송사에 말려들 수니 양보하고 조심하라. 58년 사업 확장이나 크게 벌리지 말고 실속 차리는 것이 중요 70년 투기나 도박은 실패하니 절대 손대지 말아야 길하다. 82년 급하면 실패하고 서서히 추진해야 좋은 결과 온다. 94년 견해차로 다틀 일이 생겨 손해 볼 수니 양보가 상책.
● 돼지 35년 미덕을 베풀면 기쁨 있고 일이 잘 풀려나갈 운수. 47년 가정에 충실하면서 내일 위하여 재충전하는 기회. 59년 귀인 도움 받고 처리하면 막힘도 풀어지고 결실이 크다. 71년 재물 운은 좋으니 유혹에 빠지지 말고 행동하면 길. 83년 힘으로 강요 말고 친화를 우선해야 배신을 모면한다. 95년 어렵다고 미루지 말고 과감히 돌파해 나가야 목표 달성.
