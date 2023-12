헤이즈, 겨울 감성으로 돌아온다…‘컴백 D-2’

싱어송라이터 헤이즈(Heize)가 ‘겨울 감성’으로 돌아온다.5일 소속사 피네이션에 따르면, 헤이즈는 오는 7일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 미니 8집 ‘라스트 윈터(Last Winter)’를 발매한다.계절에 맞춰 변해가는 자신의 모습을 선보인다. 타이틀곡 ‘입술(Feat. 10㎝)’을 비롯해 ‘어쩌면 해피엔딩’, ‘가을부터 겨울까지’, ‘잊혀지는 사랑인가요(Feat. BIG Naughty)’, ‘나와 춤을(Feat. Chan(찬))’, ‘미드나이((원곡 하이라이트)’, ‘접속’, ‘러브 고즈 어라운드 컴스 어라운드(Love goes around comes around).’까지 총 8곡이 수록된다. 헤이즈는 다수의 트랙 작사·작곡·편곡 등에 참여했다.또한 헤이즈는 타이틀곡 ‘입술’을 통해 가수 10㎝와 첫 컬래버레이션을 펼친다. 헤이즈는 타이틀곡을 완성을 위해 10㎝에게 직접 피처링을 제안했다.신보에는 10㎝를 비롯해 빅 나티(BIG Naughty), 찬(Chan) 등 피처링으로 함께한다. 또한 유건형, 다비(DAVII), 구름, 신사동 호랭이, 바이빈(vibin) 등 다양한 아티스트들이 프로듀싱에 참여했다. 특히 배우 이진욱이 ‘입술’ 뮤직비디오에 출연했다.한편 헤이즈는 오는 16~17일 ‘2023 헤이즈 시티 라스트 윈터’를 연다.[서울=뉴시스]