방탄소년단, ‘프루프’로 美 ‘빌보드 200’ 1위…통산 6번째

방탄소년단© 뉴스1

그룹 방탄소년단이 새 컴필레이션 앨범 ‘프루프’(Proof)로 미국 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’ 1위에 올랐다. 통산 여섯 번째다.19일(현지시간) 빌보드에 따르면 방탄소년단은 지난 10일 발표한 새 앨범 ‘프루프’를 통해 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지했다. ‘프루프’ 음반은 발매 첫주 약 31만4000장 팔렸으며, 판매량의 대부분은 실물(CD) 앨범이다.방탄소년단은 앞서 2018년 6월 발매한 ‘러브 유어셀프 전 ’티어‘’(LOVE YOURSELF 轉 ‘Tear’)를 통해 처음으로 ‘빌보드 200’ 차트에 올랐다. 이후 ‘러브 유어셀프 결 ’앤서‘’(LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’), ‘맵 오브 더 소울 : 페르소나’(MAP OF THE SOUL : PERSONA), ‘맵 오브 더 소울 : 7’(MAP OF THE SOUL : 7), ‘비’(BE) 등으로 ‘빌보드 200’ 정상을 차지했다.이어 이번 ‘프루프’로도 ‘빌보드 200’ 1위에 오르며, 방탄소년단은 통산 여섯 번째 ‘빌보드 200’ 1위 기록을 갖게 됐다.‘빌보드 200’은 앨범 판매, 스트리밍 및 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치 등을 합산해 순위를 매기는 빌보드의 메인 앨범 차트다.(서울=뉴스1)