그룹 ‘크래비티(CRAVITY)’가 6개월 만에 컴백한다.29일 소속사 스타쉽 엔터테인먼트에 따르면, 크래비티는 오는 2월22일 첫 정규앨범 파트 2 ‘리버티 : 인 아워 코스모스(LIBERTY: IN OUR COSMOS)’를 공개한다.크래비티는 오는 2월 4일 트랙리스트 공개를 시작으로 콘셉트 필름과 콘셉트 포토, 뮤직비디오 티저, 하이라이트 메들리를 차례로 오픈한다.크래비티는 작년 8월 데뷔 1년 4개월 만에 첫 정규앨범 파트 1 ‘디 어웨이크닝: 리튼 인 더 스타즈(THE AWAKENING: Written in the stars)’를 발매했다. 이 앨범을 통해 ‘4세대 K팝 루키’로 도약했다.스타쉽은 “크래비티가 정규앨범 파트 2를 통해 한층 더 넓어진 음악적 스펙트럼은 물론, 그간 탄탄하게 쌓아올린 매서운 성장세까지 보여줄 것”이라고 예고했다.[서울=뉴시스]