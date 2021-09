콜드플레이, 방탄소년단과 24일 협업 신곡…‘마이 유니버스’

세계적인 브릿팝 밴드 ‘콜드플레이(Coldplay)’와 글로벌 K팝 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 협업 싱글을 발매한다.14일 콜드플레이 음반 유통사인 워너뮤직 코리아에 따르면, 콜드플레이와 방탄소년단이 협업한 곡 ‘마이 유니버스(My Universe)’가 오는 24일 발매된다.콜드플레이와 방탄소년단이 영어와 한국어로 부른 이 트랙은 두 팀이 직접 작사·작곡했다. 스웨덴 출신 팝 거장 맥스 마틴(Max Martin)이 프로듀싱했다.마틴은 브리트니 스피어스, 아리아나 그란데, 위켄드, 테일러 스위프트 등과 작업한 프로듀서다. 귀에 감기는 후렴구를 작업해내는 데 탁월하다.콜드플레이가 오는 10월15일 발매하는 10월에 발매하는 정규 9집 ‘뮤직 오브 더 스피어스(Music Of The Spheres)’에 참여했다. 지난 7월 빌보드가 발표한 ‘21세기 가장 뛰어난 프로듀서 50인’(The 50 Greatest Producers of the 21st Century)에서 1위를 차지했다.마틴이 올해 봄 한국을 다녀가면서 한국 아티스트와 협업한 것이 아니냐는 소문이 나돌았다. 여름부터 방탄소년단과 협업했다는 설이 본격화됐다. 최근 마틴이 진행한 유튜브 오리지널 뮤직쇼 ‘릴리즈드’에 방탄소년단이 출연, 두 팀이 협업 발표에 대한 기대감이 커졌다.이번 싱글 ‘마이 유니버스’는 앞서 콜드플레이가 발표해 세계적인 히트를 기록한 ‘하이어 파워’에 이어 ‘뮤직 오브 더 스피어스’에 실리는 두 번째 싱글이다. 콜드플레이는 ‘하이어 파워’ 뮤직비디오와 무대에서는 한국의 현대무용단 ‘앰비규어스 댄스 컴퍼니’와 협업하기도 했다.콜드플레이는 1998년 영국 런던에서 결성된 4인조 수퍼밴드다. 프런트맨 마틴 외에 조니 버클랜드(기타), 가이 베리맨(베이스), 윌 챔피언(드럼)으로 구성됐다. 그래미 어워즈와 브릿 어워즈를 비롯해 세계 주요 음악 시상식에서 200회 이상 후보에 올라, 그 중 60회 이상 수상의 영광을 누렸다. 2017년 첫 내한공연 당시 세월호 추모 무대를 선보이기도 했다.[서울=뉴시스]