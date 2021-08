시간여행101, 전주·고창·군산·부안 등 소규모 미션투어 진행

‘시간여행101’은 코로나19로 여행 트렌드가 변화하는 가운데, 소규모 여행 지원사업 미션투어를 진행 한다.이번 미션투어는 시간여행권역(전주, 군산, 고창, 부안)을 방문한 개별 관광객을 지원하는 사업으로 방문 관광객 대상 여행상품과 지역상품권역을 준비했다. 미션투어는 ‘우리 다시 만나요 See You Again’으로 과거의 시간여행권역(전주, 군산, 고창, 부안)을 방문한 관광객들이 예전 권역을 방문한 추억의 그리움을 다시 느끼고자 하는 것이다.‘시간여행101’ 미션투어는 2021년 8월부터 12월까지 총 4회를 거쳐 최소 1명부터 최대 4명까지 미션투어 신청이 가능하며 미션을 완료한 관광객들에게는 소정의 상품을 지급한다.‘시간여행101’ 미션투어는 3가지 필수 미션을 수행해야 하는데 먼저, 시간여행권역 1개 이상 지자체 여행을 하는 ‘사진미션’ 두 번째, 지자체에서 1끼 이상 현지식사, 박물관, 체험프로그램 참여하는 ‘영수증미션’이다. 마지막으로 지자체에서 1박 이상 해야 하는 ‘숙박미션’으로 구성됐다.. 미션투어에 사전 신청한 관광객들은 ‘시간여행101’ 미션 완료 후 미션완료 증빙서류를 함께 홈페이지에 제출하면 보상이 주어진다.‘시간여행101’ 미션투어 1차는 오는 8월 언제부터 언제까지 신청할 수 있다.대한민국 테마여행 10선 7권역 PM 류인평 교수(전주대학교)는 “이번 미션투어 우리 다시 만나요 See You Again 를 통해 과거 시간여행권역(전주, 군산, 고창, 부안)을 방문한 관광객들에게는 예전의 추억을 선사하고, 처음 권역을 방문한 관광객들에게는 다양한 테마를 체험하고, 알아 갈 수 있는 시간이 되길 기대한다”며 "‘시간여행101 미션투어’는 안전한 관광을 위해 코로나19 방역관리에도 철저히 기하고 있으니, 개인방역 수칙을 준수하여 안전하고 즐거운 여행이 되시길 부탁드린다"고 밝혔다.동아닷컴 최용석 기자 duck8@donga.com