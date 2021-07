방탄소년단 슈가, ‘버터’ 핫100 7주 연속 1위에 ‘깜짝’

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가. 위버스

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가의 감사글. 온라인 커뮤니티

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 슈가가 ‘버터(Butter)’의 빌보드 핫100 7주 연속 1위 달성에 감사 인사를 전했다.슈가는 13일 오전 2시경 팬 커뮤니티 위버스에 “으아아아아악 7주라고? 감사합니다 아미!”라는 글과 함께 한 장의 셀카 사진을 게재했다.방탄소년단 팬덤(아미)은 “불가능이 없는 방탄”, “기록소년단 대단해”, “You deserve it, congrats(충분히 그럴 만하다, 축하해요)” 등의 글을 올리며 자축하고 있다.앞서 미국 빌보드는 12일(현지시간) 방탄소년단이 지난 5월 21일 발표한 ‘버터’(Butter)가 최신 차트(7월17일 자) ‘핫 100’에서 7주 연속 1위에 올랐다고 전했다. ‘버터’는 ‘디지털 송 세일즈’ 차트에서도 진입 첫 주 이래 7주 연속 정상을 지켰다.이로써 방탄소년단이 ‘핫 100’ 1위를 꿰찬 것은 통산 12번째다. 한국 가수 최초로 ‘핫 100’ 정상에 올랐던 ‘다이너마이트’(3회)를 시작으로 피처링에 참여한 ‘새비지 러브’(Savage Love) 리믹스 버전(1회), 앨범 ‘BE’의 타이틀곡 ‘라이프 고스 온’(Life Goes On)(1회), 그리고 ‘버터’(7회)에 이르기까지, 방탄소년단은 1년이 채 되지 않은 기간에 눈부신 역사의 한 페이지를 장식했다.한편 방탄소년단은 지난 9일 글로벌 서머송 ‘버터’와 신규 트랙 ‘퍼미션 투 댄스’(Permission to Dance)가 담긴 싱글 CD ‘버터’를 발매했다. 댄스 팝 기반의 경쾌한 피아노 연주와 스트링 사운드가 돋보이는 ‘퍼미션 투 댄스’는 중독성 강한 멜로디와 울림 있는 메시지로 뜨거운 인기를 얻고 있다.한지혜 동아닷컴 기자 onewisdom@donga.com