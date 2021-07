방탄소년단, 신곡 ‘퍼미션 투 댄스’ MV 티저 공개…자유로운 분위기

빅히트 뮤직 © 뉴스1

그룹 방탄소년단이 발매를 앞둔 신곡 ‘퍼미션 투 댄스’(Permission to Dance)의 뮤직비디오 티저를 공개했다.방탄소년단은 7일 공식 SNS에 싱글 CD ‘버터’(Butter)에 수록되는 신규 트랙 ‘퍼미션 투 댄스’의 뮤직비디오 티저를 올렸다. 자유롭고 평온한 분위기를 풍기는 티저 영상은 약 30초의 짧은 분량에도 보는 이들에게 깊은 인상을 남긴다.잡지를 읽는 슈가의 모습으로 시작되는 티저에는 밝은 표정을 지으며 ‘따로 또 같이’ 춤을 추는 방탄소년단의 모습이 이어진다. 영상은 일곱 멤버 앞으로 보라색 풍선을 들고 뛰어가는 아이들의 모습과 ‘퍼미션 투 댄스’ 공개 날짜가 표시되는 것으로 끝이 난다.특히 티저에는 ‘퍼미션 투 댄스’의 멜로디와 ‘Cause we don’t need permission to dance’(우리가 춤추는 데 허락은 필요 없으니까)라는 가사 일부도 공개됐다.오는 9일 발매되는 싱글 CD ‘버터’에는 글로벌 서머송 ‘버터’와 신곡 ‘퍼미션 투 댄스’, 그리고 두 곡의 인스트루멘털(Instrumental) 버전이 실린다. ‘퍼미션 투 댄스’에는 세계적인 뮤지션 에드 시런(Ed Sheeran)과 영국 출신 프로듀서 스티브 맥(Steve Mac) 등이 참여했다.한편, 방탄소년단은 지난 5월21일 발표한 디지털 싱글 ‘버터’로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’(7월 10일 자)에서 6주 연속 1위라는 대기록을 세웠다.(서울=뉴스1)