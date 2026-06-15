‘2차전-멕시코전 무승’ 징크스도 깬다

2026 북중미 월드컵 첫 경기인 12일 체코전에서 짜릿한 2-1 역전승을 거둔 ‘홍명보호’는 여유를 갖고 멕시코와의 조별리그 2차전(19일 오전 10시)을 준비하고 있다.
한국은 4년 전 카타르 대회 때까지 조별리그 1차전 이후 평균 4.9일 뒤에 2차전을 치렀다. 본선 진출국이 32개국에서 48개국으로 늘어난 이번에는 7일 간격이라 상대적으로 여유가 있다. 체코전 승리 다음 날인 13일 몇몇 선수들은 회복훈련을 마친 뒤 멕시코 과달라하라 시내로 나가 시간을 보내기도 했다.
이번 대회 중계사 ‘폭스 스포츠 멕시코’는 손흥민(LA FC)을 비롯해 김승규(FC도쿄), 이재성(마인츠) 등 한국 선수들이 이날 과달라하라 시내에 있는 타코 요리 전문점을 찾았다고 전했다. 이 방송사는 “한국의 스타 손흥민이 방문한 만큼 이 식당은 입소문을 탈 것”이라며 “선수들이 육체적, 정신적 피로를 털어내고 좋은 경기력을 보여주길 바란다”고 보도했다. 대표팀 선수들은 14일에도 멕시코까지 응원 온 가족들과 시간을 보내는 등 공식 훈련 없이 휴식을 취했다.
하지만 이번 대회 공동개최국인 멕시코는 여전히 부담스러운 상대다. 한국은 멕시코와 월드컵에서 두 번 만나 모두 무릎을 꿇었다. 1998 프랑스 월드컵 조별리그 1차전에선 1-3으로 졌고, 2018 러시아 월드컵 2차전 때는 1-2로 패했다. A매치 역대 상대 전적은 4승 3무 8패로 열세다. 한국은 2006년 2월 15일 미국 로스앤젤레스(LA)에서 열린 평가전에서 1-0으로 이긴 뒤로는 1무 3패다. 14일 현재 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서도 멕시코는 13위로 한국(22위)보다 위다.
더구나 한국은 지금까지 조별리그 2차전에서 단 한 번도 승리를 거둔 적이 없다. 1954 스위스 대회부터 2022 카타르 대회까지 2차전 성적은 4무 7패로 승률 제로(0%)다. 월드컵 4강 진출 신화를 썼던 2002 한일 대회 당시에도 2차전에선 미국과 1-1로 비겼다.
한국은 사실상 A조 1위 결정전이라고 할 수 있는 이 경기에서 월드컵 조별리그 2차전 징크스와 월드컵 멕시코전 무승 탈출을 동시에 노린다.
멕시코전 장소는 한국이 기분 좋은 첫 승을 거뒀던 과달라하라 스타디움이다. 경기 개시 시간도 1차전(현지 시간 오후 8시)과 비슷한 오후 7시다. 멕시코는 전력 누수도 있다. 1차전 때 주장 완장을 차고 나섰던 ‘멕시코의 김민재’ 세사르 몬테스가 퇴장당해 한국전에 출전할 수 없다. 이번 대회 최종 엔트리 26명 중 12명이 자국 리그 소속으로 과거에 비해 전력이 약해졌다는 평가도 나온다. 멕시코는 지난 대회까지 조별리그 2차전에서 5승 5무 7패를 기록 중이다.
홍명보 한국 대표팀 감독은 “1차전에서 승리한 우리나 멕시코 모두 중요한 경기라고 생각한다”라며 “멕시코가 안방 팬들의 많은 응원을 받으며 경기하겠지만 우리가 첫 경기에서 승리한 게 긍정적인 영향을 줄 것”이라고 말했다.
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