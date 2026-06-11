볼보 ‘ES90’ 가격 8000만원 아래 확정적

볼보자동차코리아, 차세대 플래그십 전기차 ‘ES90’ 6월 11일 사전 계약 실시… “국내 판매 가격 7천만 원대 시작”
볼보자동차코리아가 신형 전기차 ES90를 국내 시장에 본격 투입된다. 세단의 안락함과 실용적인 SUV 특성을 겸비한 새로운 형태의 모델로 전기차 시장 주도권 확보에 나선다는 전략이다.
ES90은 볼보 최신 SPA2 아키텍처와 SDV 전략을 기반으로 개발된 차세대 순수 전기 플래그십이다. 지난해 3월 글로벌 시장에 최초로 공개된 바 있다. 국내에서는 최근 ‘스웨덴의 날’에서 처음 실물을 선보였다.
국내에 판매되는 ES90 파워트레인은 다양한 주행 환경을 고려해 싱글 모터 익스텐디드 레인지, 트윈 모터, 트윈 모터 퍼포먼스 등 총 3개 모델로 출시된다. 800V 전기 시스템을 기반으로 1회 충전 시 최대 706km(WLTP 기준)까지 주행할 수 있다.
국내 판매 시작가의 경우 싱글 모터 익스텐디드 레인지 7000만 원 초중반, 트윈 모터 7000만 원 후반대의 가격으로 책정될 것으로 보인다.
이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “ES90은 볼보자동차가 오랜 시간 축적해 온 안전 철학과 인간 중심의 가치, 최고의 기술력을 집약해 선보이는 새로운 플래그십 전기차”라며 “ES90 자세한 정보와 가격은 다음달 22일 확정될 것”이라고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
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