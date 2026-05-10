SK에너지, 전국 SK주유소 2500여 곳에 월 최대 총 200억 원 지원

SK에너지는 10일 고유가 장기화로 경영난을 겪고 있는 전국 주유소를 지원하기 위해 매월 최대 총 200억 원 규모의 ‘고유가 및 위기극복 지원금’을 지급한다고 밝혔다. 지원 대상은 직영을 제외한 국내 2500여 개 SK주유소다.
지원금은 판매량 연동 방식과 정액 지원 방식으로 지급되며, 일부는 소상공인 지원 정책 수단인 온누리상품권을 활용할 예정이다. 주유소별 운영 여건을 고려해 소외되는 주유소가 없도록 실효성 있게 지원한다는 방침이다.
첫 지원금은 내부 검토 등을 거쳐 이르면 이달 중 전달된다. 지원 대상 기간은 1차 최고가격제 시행 시점인 지난 3월 13일 0시 이후 발생 분부터 향후 최고가격제 종료일까지다.
SK에너지는 이번 지원으로 고유가 상황이 지속되면서 경영난을 겪고 있는 전국의 SK주유소들의 운영 부담을 일부 완화하고, 석유제품이 안정적으로 유통될 수 있도록 한다는 입장이다.
고유가 상황이 지속되면서 경영난을 겪고 있는 전국의 SK주유소를 지원해석유제품이 안정적으로 유통될 수 있도록 하겠다는 취지다. 김종화 SK에너지 사장은 “주유소별 운영 여건을 고려해 소외되는 주유소가 없도록 실효성 있게 지원하겠다”며 “정부 정책 기조에 적극 동참하며 에너지 수급 불안 최소화와 공급 안정화에 만전을 기할 계획”이라고 말했다.
이민아 기자 omg@donga.com
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