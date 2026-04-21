‘G-페스타 광주’ 67일간 대장정

광주시는 23일부터 6월 28일까지 67일간 도시 전역을 거대한 축제장으로 꾸미는 ‘지(G)-페스타 광주 2026’ 봄·여름 시즌을 운영한다고 21일 밝혔다. 봄·여름 시즌에는 총 12개 축제·행사가 참여하며 ‘미식+피크닉’, ‘인문+산책’, ‘에너지+체험’ 등 3개 주제로 진행된다.
첫 번째 ‘미식+피크닉’은 ‘봄날, 광주를 맛보다’를 주제로 식도락 여행객을 위한 프로그램으로 구성됐다. 양동전통시장의 정을 나누는 양동통맥축제부터 호남 최대 규모의 광주식품대전, 전국의 술을 한자리에 모은 주류관광페스타까지 지역 상권 활성화와 방문객 유입을 겨냥한 미식 콘텐츠가 마련된다.
두 번째 ‘인문+산책’은 ‘걷다, 광주를 만나다’를 주제로 광주의 정체성인 인문·민주·평화의 가치를 조명한다. 5·18민주광장과 금남로 일원에서 열리는 ‘오월광주, 민주주의 대축제’를 비롯해 ‘세계인권도시포럼’, ‘무등산 인문축제’ 등이 인문도시 광주의 면모를 보여줄 예정이다.
세 번째 ‘에너지+체험’은 ‘지금, 광주를 즐기다’를 주제로 청춘의 에너지를 담은 역동적인 프로그램을 선보인다. 국내 최대 규모의 스트리트댄스 축제인 스트릿컬처페스타를 중심으로, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 ‘하우펀(HOW FUN)’ 등 다양한 행사가 진행된다.
이승규 광주시 신활력추진본부장은 “지(G)-페스타 광주는 도시 전체를 하나의 축제 공간으로 만드는 통합 플랫폼”이라고 말했다.
이형주 기자 peneye09@donga.com
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