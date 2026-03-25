작년 외국인 205만명 국립공원 찾아…방문 1위는 ‘한라산’

지난해 외국인 205만 명이 국립공원을 방문한 것으로 집계됐다. 이 중 113만 명은 국내 거주자가 아닌 방한 관광객이었다. 중국인 관광객이 26만 명으로 가장 많았다.
25일 국립공원공단에 따르면 외국인 관광객이 가장 많이 찾은 국립공원은 한라산으로 27만1443명이 다녀간 것으로 나타났다. 관광 명소가 많은 제주를 찾은 외국인 관광객이 한라산에도 많이 방문한 것으로 풀이된다. 다도해해상 14만1190명, 태안해안 13만4562명, 한려해상 13만860명 순으로 방문객이 많았다.
국적별로는 중국인이 25만8345명으로 21.9%를 차지했다. 대만은 13만3157명으로 2번째로 많았고 필리핀 9만2931명, 인도네시아 7만6815명, 미국 6만3785명, 일본 5만733명 등 순이었다. 단풍과 온화한 기후가 맞물리는 가을철 방문이 가장 활발했고, 봄과 여름이 뒤를 이었다. 겨울철에는 상대적으로 방문객이 감소하는 경향을 보였다.
국립공원공단은 해외 입국 외국인의 통신 로밍 데이터를 활용해 국립공원 경계 내 체류 인구를 추정했다. 주대영 국립공원공단 이사장은 “우리나라를 방문하는 외국인이 국립공원을 찾았다는 것은 자연경관이 한국 관광 경쟁력의 중요한 요소임을 보여준다”며 “앞으로 외국인 맞춤형 안내와 각종 프로그램을 확대할 계획”이라고 말했다.
전채은 기자 chan2@donga.com
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