충청통합론 띄운 李대통령…“충북까지 거대 통합 고민해봐야”

이재명 대통령이 13일 충북을 찾아 “충청남북도와 대전까지 통합해 하나의 거대한 경제권, 행정체계를 만들어 볼 거냐를 진지하게 고민해봐야 할 것 같다”고 말했다. 충남·대전 행정통합이 6·3 지방선거 전까지 사실상 어려워진 가운데 충북을 포함한 ‘충청 통합론’을 새로 띄운 것이다.
이 대통령은 이날 충북 청주에서 타운홀미팅 간담회를 갖고 “가급적이면 광역으로 통합해 지역 경쟁력을 높이는 게 좋지 않겠느냐”며 이 같이 밝혔다. 이 대통령은 “충청도 대전, 세종, 충남북으로 많이 나눠져 있는데 지역 중심으로 경쟁력을 강화하면 아무래도 지역 연합도 괜찮은 방법이지만 통합을 하는 게 바람직하지 않을까 생각하고 있다”고 했다.
이 대통령은 야당을 겨냥해 “충남·대전이 통합한다길래 잘 됐다고 생각했는데, 가다가 ‘끽’ 서버려서 이상하다”며 “(한쪽으로) 밀면 같은 방향으로 가야 하는데 반대로 오더라”라고 지적했다. 이어 “충남·대전 통합은 급정거했지만, 그럼에도 지역통합은 이뤄질 수밖에 없다”며 “충북 입장에서는 ‘대전·충남이 통합해버리면 충북은 어찌되는겨’라는 생각이 들기도 한다는데, 당장의 삶도 중요하지만 다음 세대가 어떤 방식으로 지역에서 기회를 누릴지도 고민해야 할 것 같다”고 했다.
이 대통령은 또 “공공기관 이전 문제를 포함해 국토 재배치 문제나 균형발전은 국가의 생존이 걸린 문제라 흩뿌리듯 할 수 없다”면서 “2차 공공기관 이전은 (지역을) 집중해야 할 것”이라며 거점 도시 중심으로 집중해야 한다고 강조한 것.
수도권 집값 문제도 재차 거론됐다. 이 대통령은 “서울 아파트 가격이 제가 쥐어짰더니 조금 떨어지고는 있지만, 그럼에도 평당 2억 원이 넘는 곳이 있다”며 “충북은 아파트 한 채가 2억, 3억 원인 곳도 있지 않느냐”고 했다.
한편 대전시장 출마 의사를 밝혔던 더불어민주당 박범계 의원은 불출마를 선언했다. 박 의원은 “대전·충남 통합을 전제로 통합특별시장 출마선언을 했으나 통합 논의는 멈춰섰다”며 “삭발 결기로 통합을 위해 최선을 다 했으나 여러 장애가 있음을 실감한다”고 밝혔다.
