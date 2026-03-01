유해란, HSBC 챔피언십 단독 6위…LPGA 3개 대회 연속 ‘톱10’

유해란(25)이 올 시즌 미국여자프로골프(LPGA)투어 3개 대회 연속 ‘톱10’에 이름을 올렸다.
유해란은 1일 싱가포르 센토사 골프클럽(파72)에서 열린 LPGA투어 HSBC 월드챔피언십 최종 4라운드에서 버디 4개와 보기 4개를 묶어 이븐파 72타를 쳤다. 공동 3위로 최종일을 출발했던 유해란은 이날 타수를 줄이지 못하며 최종합계 10언더파 278타를 기록하며 6위로 대회를 마쳤다. 한국 선수 중 유일한 톱10이었다. 유해란에 이어 한국 선수 중엔 황유민(23·공동 18위)이 가장 성적이 좋았고 김효주(31)와 김세영(33), 최혜진(27)이 나란히 공동 21위에 자리했다.
유해란은 이날 역전 우승엔 실패했지만, 올 시즌 참가한 3개 대회에서 모두 톱10에 이름을 올리며 물오른 샷감을 보였다. 유해란은 올 시즌 개막전인 힐튼 그랜드 베케이션스 챔피언스 토너먼트에서 공동 9위를 했고, 직전 대회였던 혼다 타일랜드에서 공동 10위로 대회를 마쳤다. 우승은 이날 3타를 줄이며 최종합계 14언더파 274타를 기록한 한나 그린(30·호주)이 차지했다. 2024년 이 대회 정상을 차지했던 그린은 2년 만에 정상 탈환에 성공하며 올 시즌 첫 승이자 통산 7승을 기록했다. 이번 대회에 캐디를 맡은 프로 골퍼이자 남편 재리드 펠튼(호주)과 함께 우승을 합작한 그린은 “남편이 프로 골퍼이기 때문에 내 상황을 누구보다 잘 이해해 준다. 그린 브레이크나 클럽을 선택할 때 같은 프로 골퍼 관점에서 제안해 준 것이 심리적으로 큰 안정감을 줬다”며 “남편과 함께 우승컵을 들어 올릴 수 있어 정말 꿈만 같다”고 말했다. 우승 상금은 45만 달러(약 6억 5000만 원)다.