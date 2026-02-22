AI 반려로봇 88만 원… 마트에서 스마트폰 사듯 로봇 쇼핑한다

“와, 여기서 휴머노이드 로봇을 파네. 청소시키려고 3100만 원 주고 사자니 너무 비싼 것 같아.”
“로봇 표정 좀 봐. 너무 귀여워. 들고 흔들었더니 어지럽다고 우네.”
2월 10일 저녁 6시 이마트 일렉트로마트 서울 영등포점. 스마트폰 매장 옆에 꾸려진 ‘로봇 스토어’에서 로봇들을 직접 만져보고 체험하던 고객들은 연이어 탄성을 질렀다. 로봇 스토어는 1월 30일 문을 열고 휴머노이드 로봇을 포함해 로봇 14종을 판매하고 있다. 대형마트가 매대를 조성하고 가격표를 붙여 로봇을 상시 판매하는 것은 이번이 처음이다.
399만 원짜리 4족 보행 로봇 1대 팔려
중국 기업 센스타임이 만든 158만 원짜리 바둑로봇 ‘센스로봇 GO’는 함께 오목을 두던 고객 A 씨가 바둑판에 놓여 있던 흰 돌과 검은 돌 위치를 바꾸자 “대국 중 오류가 발생했습니다. 제가 복구할 테니 잠시만 기다려주세요”라고 말한 뒤 로봇팔을 사용해 바둑돌을 원래 자리로 되돌려 놨다. A 씨는 “질 위기에 처해 바둑돌을 옮겨 로봇을 속이려 했는데 실패했다”며 “생각했던 것보다 로봇이 더 똑똑해 신기하다”고 말했다.
국내 기업 토룩이 만든 550만 원짜리 인공지능(AI) 감성 대화 로봇 ‘리쿠’는 고객이 앞에 서서 “주식투자는 어떻게 해야 할까”라고 묻자 고개를 두 번 끄덕이더니 “주식투자는 신중한 연구와 분산투자가 중요합니다. 항상 시장 흐름을 잘 살피는 것이 좋겠어요”라고 답했다. 리쿠는 생성형 AI 챗GPT를 탑재해 질문에 맞는 답을 할 수 있다.
이날 초교 4학년생 아들과 함께 온 40대 B 씨는 중국 브랜드 맥세비스의 15만 원대 AI 스마트 바둑 멀티 게임보드를 체험한 후 구매했다. A 씨는 기자에게 “AI가 탑재된 바둑로봇치고는 가격이 그리 비싸지 않고 바둑이 아이 두뇌 발달에도 좋을 것 같아 샀다”고 말했다.
매장에서 판매하는 휴머노이드 로봇은 1월 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회 ‘CES 2026’에서 ‘복싱 로봇’으로 주목받은 중국 유니트리의 휴머노이드 로봇 ‘G1’ 기본형이다. 판매가는 3100만 원으로 걷거나 손을 흔드는 등 단순한 작업이 가능하다. 빨래 개기, 청소 등 실질적인 가사노동을 학습하는 기능은 빠져 있다. 월·화요일을 제외하고 오후 1시, 4시, 7시에 15분 동안 G1이 춤추고 발차기하는 시연이 진행되는데, 이때 쓰이는 모델은 이마트에서 판매하는 기본형이 아니라 대리점을 통해 별도 주문해야 하는 7000만 원대 모델이다.
로봇 스토어에서 판매하는 로봇 중에는 중국 제품이 9종으로 가장 많다. 국내 기업 제품은 SK인텔릭스의 AI 공기청정기 ‘나무엑스’(300만 원대), AI 대화로봇 ‘리쿠’(550만 원), AI 돌봄로봇 ‘다솜’(198만 원) 등 3종이다. 이마트 관계자는 “다양한 로봇 제품을 검토한 결과 ‘돌봄’ ‘교육’ ‘반려’가 핵심 범주였다”며 “각 범주에서 현재 인지도가 높거나 인기 있는 제품을 압축해 판매 상품 14종을 선정했다”고 밝혔다.
100만 원 이하 AI 반려로봇 인기
이마트에 따르면 2월 5일까지 로봇은 약 40대가 팔렸다. 유니트리의 4족 보행 로봇 ‘GO2 에어’(399만 원)와 바둑로봇 ‘센스로봇 GO’(158만 원)도 1대씩 판매됐다. 아직 휴머노이드 로봇 ‘G1’을 구매한 고객은 없다. AI 반려로봇 ‘루나’(88만 원), ‘에일릭’(22만 원), ‘에일리코’(11만 원) 등이 인기다.
이마트 관계자는 “유행을 앞서가는 로봇 제품을 이마트에서 가장 먼저 고객들에게 선보이고자 지난해 중반부터 로봇 스토어를 기획했는데, 마침 올해 1월 열린 ‘CES 2026’에서 현대차의 휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’가 공개돼 국내에서도 로봇을 향한 관심이 커졌고, 매장을 열자마자 많은 고객의 호응을 얻을 수 있었다”고 말했다. 이어 “고객들이 박람회에서나 접할 수 있는 로봇 제품들을 친숙한 이마트에서 체험함으로써 이마트가 ‘일상화될 미래 기술을 가장 먼저 경험할 수 있는 공간’으로 인식되기를 바란다”고 덧붙였다.
댓글 0