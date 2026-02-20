가수 싸이, 밀라노 피겨경기장 찾아 이해인·신지아 응원

가수 싸이(49)가 2026 밀라노-코르티나담페초 겨울 올림픽 피겨스케이팅 여자 싱글 프리스케이팅에 나선 이해인(21)과 신지아(18)를 응원했다.
싸이는 20일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅아레나에서 열린 여자 싱글 프리스케이팅 경기를 관전했다. 싸이는 선수들에게 박수를 보내거나 외국인 관계자와 사진을 촬영했다.
싸이는 2024년 1월 열린 강원 겨울청소년올림픽에서도 현장을 찾아 우리 선수들을 응원했다. 당시 신지아는 경기 후 “싸이가 왔었냐. 못 봤다”며 웃기도 했다.
한편, 이번 대회 피겨스케이팅 여자 싱글에서 이해인은 8위, 신지아는 11위로 경기를 마쳤다.
이해인은 쇼트프로그램(70.07점), 프리스케이팅(140.49점) 합계 210.56점을 받았다. 신지아는 쇼트프로그램(65.66점), 프리스케이팅(141.02점) 합계 206.68점을 기록했다.
앨리사 리우(미국)가 금메달을, 사카모토 가오리와 나카이 아미(이상 일본)가 각각 은메달과 동메달을 차지했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
