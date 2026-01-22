‘오천피’에…李대통령 ETF 3000만원 수익 추정

이재명 대통령은 코스피가 장중 5,000을 돌파한 22일 더불어민주당 ‘코스피 5,000 특별위원회’ 소속 위원들과 오찬을 갖고 기업의 자기주식(자사주) 소각 의무 내용을 담은 3차 상법 개정안 등 증시 활성화 방안을 논의했다.
민주당 코스피 5000 특위 위원장인 오기형 의원은 국회에서 기자들과 만나 “당과 청와대가 자본시장의 기초 체력을 강화하기 위한 노력은 지속적으로 해야겠다는 데 공감했다”고 밝혔다. 당 특위는 자본시장 개선을 위한 후속 과제로 ‘주가 누르기 방지법’과 ‘중복상장 방지법’을 추진한다는 방침이다. 오 의원은 “상속세를 낮추기 위해 상장사가 주가를 의도적으로 누르는 것과 계약사를 추가로 상장시키는 ‘중복 상장’ 문제를 해결하기 위한 제도 개선이 필요한 것 아니냐는 논의가 이뤄졌다”고 말했다.
이 대통령은 증시 활황으로 8개월간 3000만 원 이상의 평가이익을 낸 것으로 추산됐다. 이 대통령은 지난해 5월 28일 대선 후보 시절 자신의 유튜브 채널에서 총 3개 상장지수펀드(ETF) 매수 사실을 공개했다. 코스피 200 지수를 추종하는 ‘KODEX 200’과 코스닥 150 지수를 따르는 ‘KODEX 코스닥 150’을 각각 2000만 원가량 한 번에 매수했다. 코스피 200 지수를 추종하는 다른 ETF 상품인 ‘TIGER 200’은 매달 100만 원씩 적립식으로 5년간 투자하겠다고 밝혔다. 한국거래소 등에 따르면 이달 21일 종가 기준으로 지난해 5월 28일 대비 KODEX 200의 수익률은 102%다. 같은 기간 KODEX 코스닥 150의 수익률은 30.9%로 집계됐다. TIGER 200은 이 대통령이 계획대로 지난해 12월 말까지 8개월간 800만 원을 투자했다고 가정하면 52.3%의 수익률(평가이익 약 421만 원)이 예상된다.
댓글 0