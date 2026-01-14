삼성바이오 “美록빌공장 3월까지 인수 완료…생산규모 10만L로 확대 검토”

삼성바이오로직스가 미국 메릴랜드주 록빌의 생산 공장 인수를 3월 내에 마무리하고 생산 규모를 확대하는 방안을 검토하고 있다. 인천 송도에는 제3바이오캠퍼스 부지를 마련하고 해당 공장을 삼성전자 협력을 통해 ‘지능형 공장’으로 만들 방침이다.
13일(현지 시각) 미국 샌프란시스코 웨스틴 세인트 프랜시스 호텔에서 열린 세계 최대 제약바이오 투자 행사 ‘JP모건 헬스케어 컨퍼런스(JPMHC)’ 메인 무대에 오른 존 림 삼성바이오로직스 대표는 “올해도 (록빌 생산 공장과 같은) 전략적 인수합병(M&A) 기회를 적극 검토하겠다”고 말했다.
삼성바이오로직스는 지난해 12월 몇 년간의 검토 끝에 고객사 중 하나인 글락소스미스클라인(GSK)의 미국 록빌 공장을 인수한다고 밝혔다. 림 대표는 12일 기자들과 만나 “(인수 소식 이후) 많은 고객사들이 미국에서 생산 요청을 하고 있다”며 “3월 내 인수를 완료하면 유휴 부지에 최대 10만L까지 생산 공장 증설을 검토하고 추가 수주에 나설 계획”이라고 말했다.
한국에서는 지난해 12월 인천 송도에 제3바이오캠퍼스 조성을 위한 부지 계약을 맺고 추가 공장 증설을 위한 기반 닦기에 나섰다. 현재 송도에는 1~4공장으로 구성된 제1바이오캠퍼스와 5공장이 있는 제2바이오캠퍼스가 있다. 연내 6공장 건설도 확정할 방침이다. 림 대표는 발표에서 “송도와 미국을 합치면 총 84만5000L로 생산 규모로 압도적인 세계 1위”라며 “한미를 아우르는 멀티 제조 체계를 구축해 고객 요청에 유연하게 대응할 수 있다”고 강조했다.
삼성바이오로직스는 삼성전자와 협력을 통해 공장 자동화를 추진한다. 현재 5공장에는 자율주행로봇(AMR)을 도입해 부분 자동화를 시도하고 있다. 림 대표는 “지금은 우리가 앞서 나가고 있어도 언젠가 중국이 따라올 수 있다”며 “공장 자동화, 피지컬 인공지능(AI)을 빠르게 도입해 (공장을) 지능화해야 한다”고 말했다. 특히 새로 조성되는 제3바이오캠퍼스는 2034년까지 약 7조 원을 투입해 AI가 적용된 ‘지능형 공장’으로 만든다. 림 대표는 “삼성전자가 인수한 레인보우 로보틱스 협력을 통해 시설 자동화를 추진하고, AI 모델링으로 생산 수율을 높이겠다”고 했다.
회사는 피지컬 AI를 통해 최근 빠르게 바뀌는 글로벌 신약 시장 수요에 대응할 계획이다. 삼성바이오가 주력으로 생산하는 항체의약품만 하더라도 다중항체, 항체접합의약품(ADC), 항체 백신, 융합단백질 등 다양한 변주가 가능하다. 이에 대응하려면 정확한 공급과 수요 예측이 필수다. 림 대표는 “ADC와 같은 새로운 모달리티(신약 개발 방식) 투자를 지속하고 있다”며 “제3바이오캠퍼스는 (여러 모달리티를 동시에 생산하는) 멀티 모달리티 캠퍼스가 될 것”이라고 했다.
삼성바이오로직스가 검토 중인 차세대 모달리티에는 ‘위고비’, ‘마운자로’ 등 GLP-1 비만치료제와 같은 ‘펩타이드’가 포함된다. 림 대표는 “펩타이드는 현재 가장 뜨거운 분야이며 엄청난 생산 용량을 필요로 한다”고 언급하며 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 가능성도 열어뒀다.
한편 삼성바이오로직스 경쟁사인 일본 후지필름은 이날 같은 행사에서 발표에 나서 “(삼성바이오로직스의 미국 공장 인수가) 시장 상황을 바꾼다고 보지 않는다”며 “우리는 외부 시설을 매입하지 않고 자체 구축 시스템을 만드는 데 주력한다는 점을 강조하고 싶다”고 했다.
