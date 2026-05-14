대한전선, 1만톤급 해저케이블 포설선 8월 국내 도입

대한전선이 1만 t급 해저케이블 전용 포설선(CLV) ‘스칸디 커넥터’호를 오는 8월 국내에 들여온다고 14일 밝혔다. 기존 ‘팔로스’호에 이은 두 번째 선박 인수로, 급성장하는 해상풍력 및 초고압직류송전(HVDC) 전력망 시공 역량을 높이기 위한 조치다.
노르웨이 선사로부터 사들인 이 배는 한 번에 7000t 분량의 케이블을 싣고 바닷속에 선을 설치할 수 있다. 이미 유럽 등 글로벌 시장에서 27개 프로젝트에 투입돼 약 1300km 길이의 해저케이블을 설치하며 실전 검증을 마쳤다.
기상 악화 시에도 정밀한 위치 유지가 가능하며, 고사양 설치 장비를 갖춰 장거리 전력망 연결부터 단거리 HVDC 시공에까지 두루 활용할 수 있다. 특히 배 밑바닥이 평평하게 설계돼 수심이 얕고 조류가 거센 서해안 등 국내 연안에서의 시공에 유리하다는 평가가 나온다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
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