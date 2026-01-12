[단독]김경, ‘與 종교단체 동원의혹’ 시점에 PC 포맷했다

경찰, 시의원실 압수수색서
더불어민주당에서 제명당한 강선우 의원에게 ‘공천 헌금’을 1억 원을 건넨 혐의로 11일 압수수색을 받은 김경 서울시의원이 지난해 10월 사무실 PC 하드디스크를 포맷한 것으로 확인됐다.
석달전 포맷한 흔적 발견
다른 한대는 하드디스크 없어
“늑장수사로 증거인멸” 비판
12일 서울시의회 등에 따르면 경찰은 전날 서울 중구 김 시의원 사무실에서 PC 2대를 조사했다. 그중 1대의 하드디스크는 지난해 10월 8일경 포맷한 흔적이 있었다.
김 시의원은 지난해 10월 국민의힘 진종오 의원으로부터 “종교단체 신도 3000명에게 당비를 대납하고 당원으로 동원해 김민석 국무총리를 밀어주려 한다”는 의혹으로 고발당한 뒤 의원실 PC를 반납했다고 알려졌는데, 이 시점에서 하드디스크가 포맷된 것이다.
다른 PC 1대는 하드디스크가 없었다.
이외에도 경찰은 김 시의원 사무실에서 아들 결혼사진이 담긴 외장하드와 이동저장장치를 각 1개씩 조사했지만 특이 사항은 발견하지 못했으며, 기타 소지품에서도 별다른 점을 찾지 못했다고 한다.
한편 김 시의원의 하드디스크 포맷 사실이 알려지며 늑장 수사로 인한 증거인멸 우려에 대한 비판이 제기될 것으로 보인다. 경찰은 진 의원으로부터 고발장을 받은 뒤 약 석 달 간 별다른 수사를 하지 않았다.
앞서 김 시의원에 대한 수사가 지연되는 사이 그는 미국에서 텔레그램 메신저를 탈퇴 후 재가입하는 등 증거인멸 시도 정황을 보여왔다.
