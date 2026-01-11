본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
사회
[동아포토] ‘강추위 뚫고, 얼음 뚫고’ 평창송어축제 개막
동아일보
입력
2026-01-11 14:35
2026년 1월 11일 14시 35분
양회성 기자
구독
좋아요
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260111/133131589/1" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
크게보기
11일 휴일을 맞아 강원도 평창군 진부면 오대천 일원에 열린 대한민국 대표 겨울축제 ‘평창송어축제’를 찾은 방문객들이 강추위속에 송어 얼음낚시를 즐기고 있다. 개막 20주년을 맞는 올해 축제는 ‘겨울이 더 즐거운 송어 나라, 평창’이라는 주제 아래 메인프로그램인 송어낚시를 넘어 전시·문화·휴식 콘텐츠를 강화한 겨울 종합 관광축제로 내달 9일 까지 방문객을 맞는다.
평창군 제공
양회성 기자 yohan@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
지금 뜨는 뉴스
민주당 “김병기, 애당의 길 고민해야”…자진 탈당 공개요구
정부, 한국형 국부펀드에 NXC 등 물납주식 5.7조 투입 검토
마운자로, 출시 4달 만에 처방 26만 건 돌파…‘원조’ 위고비 제쳐
닫기