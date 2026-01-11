[동아포토] ‘강추위 뚫고, 얼음 뚫고’ 평창송어축제 개막

11일 휴일을 맞아 강원도 평창군 진부면 오대천 일원에 열린 대한민국 대표 겨울축제 ‘평창송어축제’를 찾은 방문객들이 강추위속에 송어 얼음낚시를 즐기고 있다. 개막 20주년을 맞는 올해 축제는 ‘겨울이 더 즐거운 송어 나라, 평창’이라는 주제 아래 메인프로그램인 송어낚시를 넘어 전시·문화·휴식 콘텐츠를 강화한 겨울 종합 관광축제로 내달 9일 까지 방문객을 맞는다.

평창군 제공
양회성 기자 yohan@donga.com
