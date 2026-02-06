“타이핑 소리 듣기 싫어”…동료 키보드에 접착제 뿌린 30대 송치

직장 동료의 키보드 두드리는 소리가 시끄럽다는 이유로 동료의 키보드에 접착제를 뿌린 여성이 검찰에 넘겨졌다.

6일 서울 영등포경찰서는 이날 재물손괴와 업무방해 등 혐의로 30대 여성 A 씨를 검찰에 불구속 송치했다.

서울 여의도 소재 한 금융사에 다니는 A 씨는 지난달 12일 회사 동료의 키보드에 순간접착제를 뿌린 혐의를 받고 있다.

피해자가 A 씨의 범행 정황을 확인해 고소하면서 경찰이 수사에 나섰고, A 씨는 범행을 시인했다.

경찰 조사에서 A 씨는 “평소 (B 씨가) 키보드를 두드리는 소리가 듣기 싫었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

