사회
“타이핑 소리 듣기 싫어”…동료 키보드에 접착제 뿌린 30대 송치
2026-02-06 23:50
2026년 2월 6일 23시 50분
2026-02-06 23:45
2026년 2월 6일 23시 45분
김예슬 기자
게티이미지뱅크
직장 동료의 키보드 두드리는 소리가 시끄럽다는 이유로 동료의 키보드에 접착제를 뿌린 여성이 검찰에 넘겨졌다.
6일 서울 영등포경찰서는 이날 재물손괴와 업무방해 등 혐의로 30대 여성 A 씨를 검찰에 불구속 송치했다.
서울 여의도 소재 한 금융사에 다니는 A 씨는 지난달 12일 회사 동료의 키보드에 순간접착제를 뿌린 혐의를 받고 있다.
피해자가 A 씨의 범행 정황을 확인해 고소하면서 경찰이 수사에 나섰고, A 씨는 범행을 시인했다.
경찰 조사에서 A 씨는 “평소 (B 씨가) 키보드를 두드리는 소리가 듣기 싫었다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.
#키보드
#동료 키보드
#접착제
#재물손괴죄
김예슬 기자 seul56@donga.com
