취준생 학원비 등 비용, 연 4.5%로 최대 500만원 대출

금융위 ‘포용적 금융 대전환’ 첫 회의
햇살론 특례보증 금리 9.9%까지 인하
은행 포용금융 실적 평가해 출연요율 차등화
정부가 고졸·미취업 청년의 학원비나 창업 지원비를 지원하는 연 4.5% 금리의 소액 대출을 도입한다. 이재명 대통령이 ‘잔인한 금융’이라며 질타한 햇살론 등 정책서민금융 상품의 금리가 대폭 낮아지고, 포용금융 실적에 따라 은행들의 서민금융출연 요율도 차등화된다.
금융위원회는 8일 경기 수원시 서민금융통합지원센터에서 ‘포용적 금융 대전환’ 제1차 회의를 열고 이같은 내용의 포용금융 추진계획과 활성화 방안을 공유했다. 세부적으로는 이달부터 ‘햇살론 특례보증’ 금리를 현 15.9%에서 12.5%로 인하한다. 기초생활수급자 등 사회적 배려 대상자에게는 9.9%까지 낮춘다. 이 상품은 연소득 3500만 원 이하이면서 신용평점 하위 20%에 해당하는 서민을 대상으로 최대 1000만 원까지 대출해주는 상품이다. ‘불법사금융예방대출’ 금리도 기존 15.9%에서 5~6%대로 완화한다.
앞서 이재명 대통령은 지난해 9월 국무회의에서 연 15.9% 금리가 적용되는 정책금융 상품을 겨냥해 “가장 잔인한 영역이 금융 같다. 이걸 서민금융이라고 어떻게 이름 붙일 수 있느냐”며 대책 마련을 강하게 주문한 바 있다.
신용이 없어 제도권 금융에 접근조차 못하는 고졸자·미취업자 등 청년을 위한 미소금융 상품도 선보인다. 5년 만기로 최대 500만 원까지 4.5% 금리로 빌려주는 대출 상품을 시범적으로 운영하기로 했다. 미소금융은 과거 이명박 정부에서 도입했던 대표적인 서민정책으로 금융소외계층도 무담보·저금리로 최대 7000만 원까지 대출 받을 수 있었다.
송병관 금융위 서민금융과장은“소득이 없는 청년들은 금융권 대출이 어렵고 정책서민금융상품인 햇살론도 거절된다”며 “학원비, 창업 준비 등 용처를 명확하게 입증해야 미소금융 대출을 받을 수 있다”고 설명했다.
포용금융 실적이 좋은 은행에 서민금융출연금을 낮춰주는 유인책을 마련한다. 은행권의 참여를 독려하기 위해 각 은행의 포용금융 실적을 평가해 서민금융 출연요율을 차등화하는 구조를 마련하기로 했다. 금융권의 ‘포용 금융 실적 종합 평가 체계’를 5등급으로 나누고, 등급에 따라 출연요율을 가감하는 방식이다.
