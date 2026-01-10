호남 서해안 최대 20cm 대설 경보급 눈폭탄

올겨울 최대 폭설… 내일 다시 한파
주말인 10일에는 중부지방과 호남을 중심으로 이번 겨울 들어 가장 많은 눈이 쏟아질 것으로 예보됐다. 특히 전북과 전남 일부 지역에는 최대 20cm 이상의 ‘대설 경보급’ 폭설이 내릴 것으로 전망된다.
기상청에 따르면 10일 새벽부터 중부지방을 시작으로 비나 눈이 내려 오전에는 남부지방으로 확대될 것으로 전망된다. 전북은 이날 오후부터 밤까지, 광주와 전남은 이날 밤에 시간당 1∼3cm, 최고 5cm 안팎의 눈 폭탄이 쏟아질 가능성이 있다.
예상 적설량은 전북 서해안과 내륙, 전남 서해안이 20cm 이상, 전북 나머지 지역은 5∼15cm, 경기 동부는 3∼8cm 등이다. 서울과 인천에는 1∼3cm의 눈이 쌓일 것으로 보이며 강원 내륙 산지에는 최대 15cm 이상 눈이 내리는 곳도 있겠다.
이날 아침 최저기온은 영하 2도∼영상 8도, 낮 최고기온은 2∼12도로 평년(최저 영하 12도∼0도, 최고 0∼8도)보다 높겠다.
북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 11일에는 다시 한파가 찾아올 것으로 예보됐다. 11일 아침 기온이 영하 15도∼영하 3도까지 떨어지고 낮 기온도 영하 7도∼영상 3도로 영하권에 머무는 곳이 많겠다.
최혜령 기자 herstory@donga.com
