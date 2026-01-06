[CES 현장]자율주행 공들인 엔비디아… 1분기 상용화 시험대

엔비디아가 메르세데스-벤츠와 공동 개발한 자율주행 기술을 올해 1분기에 상용화한다.
젠슨 황 엔비디아 CEO는 5일(현지시간) CES 2026 언론 공개 행사가 열린 미국 네바다주 라스베이거스 폰테인블루에서 “엔비디아의 첫 완전한 자율주행 스택이 적용된 메르세데스-벤츠 CLA 올 초 실제 도로에 투입된다”고 강조했다.
황 CEO는 “엔비디아는 8년 전부터 자율주행차 개발에 착수했다”며 “AI가 컴퓨팅을 근본적으로 재편할 것이라는 판단 아래, 자율주행이라는 가장 복잡한 문제를 직접 풀어야 한다고 생각했다”고 말했다.
그 결과물이 바로 ‘알파마요’다. 알파마요는 단순한 주행 보조 소프트웨어가 아니라, 카메라 입력부터 조향·제동·가속까지 전 과정을 하나의 AI 모델로 처리하는 엔드투엔드 자율주행 AI다.
인간 운전 데이터를 학습한 뒤, 합성 데이터와 시뮬레이션을 결합해 훈련된 ‘사고하는 자율주행 모델’ 이라는 점에서 기존 자율주행 시스템과 차별화된다.
이날 엔비디아는 샌프란시스코 도심 교차로를 알파마요가 스스로 판단하며 차량을 안전하게 실제 운행하는 모습을 담은 영상을 공개했다. 알파마요는 실시간으로 보행자, 자전거, 신호등 변화 등 복합적 상황을 동시에 고려하며 스티어링, 브레이크, 가속을 제어했다. 갑작스럽게 도로에 굴러 들어온 공까지 감지해내는 모습도 보였다.
황 CEO는 “알파마요는 센서 입력을 받아 바로 조작 명령을 내리는 데서 그치지 않는다”며 “왜 그 행동을 선택했는지, 어떤 경로를 따라갈 것인지까지 스스로 설명한다”고 강조했다.
엔비디아는 이 자율주행 풀스택을 메르세데스-벤츠와 공동 개발했다. 양사는 5년 전 파트너십을 체결하고 차량, 반도체, 소프트웨어, AI 모델을 함께 설계해왔다.
특히 강조된 부분은 이중 안전 구조다. 알파마요 기반 AI 자율주행 스택과 전통적인 규칙 기반의 클래식 AV(자율주행) 스택 등 두 시스템이 동시에 작동하며 AI가 판단에 확신을 가지지 못하는 상황에서는 자동으로 보수적이고 검증된 기존 시스템으로 전환된다.
황 CEO는 “모든 안전 시스템은 다양성과 중복성을 가져야 한다”며 “우리는 세계에서 유일하게 두 개의 완전한 자율주행 스택을 동시에 운용하는 차량을 만들었다”고 했다.
엔비디아와 메르세데스-벤츠는 실제 도로 주행만으로는 검증이 불가능한 ‘롱테일’ 사고 상황을 해결하기 위해 옴니버스와 코스모스 기반 시뮬레이션을 활용했다. 황 CEO는 “현실 세계에서 모든 경우의 수를 경험하는 것은 불가능하다”며 “우리는 컴퓨터 안에서 수십억, 수조 마일을 주행하며 자율주행 AI를 검증했다”고 말했다.
이 과정에서 코스모스는 ▲실제 물리 법칙에 기반한 합성 주행 영상 생성 ▲드문 사고 상황 재현 ▲AI 행동에 따른 환경 반응을 실시간 시뮬레이션 등을 자율주행 AI 판단 능력을 끌어올렸다.
엔비디아는 해당 자율주행 차량이 2026년 1분기부터 실제 도로에 투입된다고 밝혔다. 이어 유럽과 아시아 시장으로 순차 확대할 예정이다.
황 CEO는 “이 차량은 출시 이후에도 지속적으로 업데이트된다”며 “차량이 판매된 뒤에도 차세대 알파마요 모델이 계속 탑재될 것”이라고 말했다.
황 CEO는 자율주행을 차세대 로보틱스 산업의 출발점으로 봤다. 그는 “언젠가는 도로 위의 10억 대 차량 모두가 자율주행이 될 것”이라며 “로보택시 또는 자가용, 혹은 사람이 직접 운전하든 선택지는 다양하겠지만 자율주행 기술이 기본이 되는 시대는 피할 수 없다”고 말했다.
이어 “엔비디아는 이 전체 스택을 직접 만들었지만, 동시에 완전히 개방된 생태계로 제공한다”며 “레벨4 자율주행과 로보택시를 개발하는 모든 기업이 이 플랫폼 위에서 성장할 수 있다”고 덧붙였다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
