李대통령, 리창·자오러지 연쇄 면담…中서열 1~3위 모두 만나

중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 6일 중국의 국회의장 격인 자오러지(趙樂際) 전국인민대표대회 상무위원장을 면담하고 이어서 리창(李强) 중국 국무원 총리와 면담을 가진 후 오찬을 함께 할 예정이다.
청와대 강유정 대변인은 이날 서면 브리핑에서 이같이 밝혔다. 강 대변인은 “이 대통령은 중국 주요 지도자들과의 연쇄 면담을 통해 ‘정치적·우호적 신뢰’와 ‘민생·평화’를 중시하는 공감대를 바탕으로 ‘한중 전략적 협력 동반자 관계’를 성숙하게 발전시켜 나가기 위한 구체 방안에 대해 논의할 예정”이라고 말했다.
이 대통령은 전날 시진핑(習近平) 중국 국가주석과 두번째 정상회담을 가진데 이어 중국 권력 서열 2위인 리창 총리, 권력 서열 3위인 자오러지 상무위원장을 모두 만나는 것이다. 이에 따라 3박4일간 방중 일정 동안 중국 권력 서열 1~3위를 모두 만나게 된다.
베이징=박훈상 기자 tigermask@donga.com
