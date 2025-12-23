에이스침대, 취약계층 위해 1억 원 기부…연탄 11만 장 지원

에이스침대는 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행에 기부금 1억 원을 전달했다고 23일 밝혔다. 이번 기부금은 연탄 난방으로 겨울을 나는 취약계층에게 연탄 11만 장 이상을 지원하는 데 쓰일 예정이다. 현장에는 에이스침대 브랜드 모델인 배우 박보검과 과학 커뮤니케이터 궤도가 참여했다. 에이스침대는 2023년부터 매년 겨울 연탄 후원과 나눔 봉사활동을 이어오고 있다. 현재까지 기부한 연탄은 모두 34만 장을 넘었다.
이소정 기자 sojee@donga.com
